Un rientro coi fiocchi, per Giuseppe Garibaldi. Qualche sera fa l’amatissimo concorrente reggino – originario di Santa Cristina d’Aspromonte – ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello in seguito al secondo malore. Sta bene, per fortuna, e ora si rilassa prendendo un po’ di sole. Tra una chiacchierata e l’altra, spesso il giovane non manca di evidenziare le bellezze della sua terra, della sua Calabria, della sua Reggio.

Lo ha fatto ancora. “La Calabria è bella tutta – ha esordito parlando con altri concorrenti – Appena passi la scritta Basilicata ed entri in Calabria, arrivi in un altro mondo. Prima ti immergi nei paesi di montagna, poi passi dalla Costa, fai tutta l’Autostrada sul mare. Arrivi a Pizzo Calabro, poi scendi e c’è Gioia Tauro, Palmi, Villa, Scilla, Bagnara per arrivare fino a Reggio che è bellissima. Ha il lungomare più bello d’Italia. E’ bella Reggio, poi la nostra qualità è che abbiamo mare e poi montagna, quando sei al mare si vede la montagna”.

Lo si legge negli occhi, l’amore per la sua terra. “Il mare è bello dappertutto, tra Jonica e Tirrenica. La Jonica è con spiagge lunghe, con Roccella, Gioiosa, Le Castella, Isola Capo Rizzuto, Bianco. Dall’altro lato, nel Tirreno, c’è Tropea, Palmi, Bagnara, Capo Vaticano. Lì è tutto rocce. Bella pure Soverato. La Calabria è la Regione più bella d’Italia. E i calabrisi simu genti i cori“.

Quello di Garibaldi è lo spot migliore per la regione punta dello stivale. Un reggino che molto spesso esalta la sua terra davanti a milioni di telespettatori. E infatti, tra alcuni commenti social, non si può non notare quello di un utente del Veneto. “Sono veneta e sentire Giuseppe parlare della sua Calabria mi ha fatto venire voglia di venire in vacanza”. Quale miglior biglietto da visita. Ora arriva la Primavera, poi l’Estate. E coi voli Ryanair la città e la Regione possono rinascere. Da Reggio c’è anche Venezia, l’utente ha il volo assicurato.

