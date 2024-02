Ma Sanremo piace proprio a tutti? “Noi sanremesi siamo inguaiati, è un casino” | VIDEO

StrettoWeb

Non a tutti piace Sanremo. E questo lo si sapeva. Anzi, non a tutti i Sanremesi piace Sanremo. Nonostante il grande successo di pubblico e turisti in questi giorni, nonostante le edizioni di Amadeus abbiano fatto riavvicinare i giovani, il Festival della canzone italiana continua a dividere il suo popolo. Anche nel cuore della kermesse, lì dove si svolge ormai da tradizione: proprio nella città di Sanremo.

Graziano Tomarchio, passeggiando nella via principale è andato infatti a raccogliere alcune testimonianze dei sanremesi, quelle del giorno dopo la prima serata. Ecco, appunto, non tutti sono contenti. Un signore anziano, addirittura, neanche l’ha guardato: “per carità, lasciamo perdere”, ha confessato un po’ stizzito a Graziano Tomarchio, nel servizio per StrettoWeb. “Noi sanremesi siamo inguaiati, troppo casino, troppa gente, le strade chiuse che non si riesce a passare. Io non lo guardo neanche in televisione, la Rai potrebbe chiudere per le trasmissioni che ci sono”.

Sanremo, c’è chi approva. Una commerciante del posto: “a me è piaciuto, la città è viva”

Ma c’è anche a chi piace, chi l’ha guardato con piacere. E, tutto sommato, ne trae anche vantaggio. Parliamo di una delle tante commercianti della via principale, che ovviamente sfrutta la presenza dei tantissimi turisti per portare qualche guadagno al proprio negozio. “Ho guardato l’inizio, non tutto, ma mi è piaciuto. A noi commercianti piace, la città è più piena e vivace, c’è gente, più persone che spendono nelle varie attività. C’è chi lo trova scomodo perché non si può camminare, ma non mi sembra grave”.

Commerciante di Sanremo approva il Festival: "mi è piaciuto"

