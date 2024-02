Fiorello show a Sanremo: “la lingua sul palco mi sembra Villa San Giovanni”

StrettoWeb

E’ il solito show. E’ il solito Fiorello. Ancora, per l’ennesima volta, lo show man siciliano si prende la scena a Sanremo, nel cuore della prima serata. Il conduttore di Viva Rai 2 aveva stretto un patto con Amadeus: non salire sul palco prima di sabato. Ma non ha retto neanche tre ore: seduto in platea, ha salutato alcuni vip presenti, tra cui Simona Ventura e Ibrahimovic, prima di salire sul palco e lasciarsi andare a qualche battuta.

Come quella sulla “lingua”, la scenografia che si abbassa dietro il palco dopo ogni esibizione. “Mi sembra Villa San Giovanni, quando si chiudono i traghetti”, ha detto Fiorello, prendendosi le risate di Amadeus e del pubblico. Poi si è improvvisamente bloccato ed è comparso, in video, sempre lui: “ma secondo te salivo sul palco? Non sono io, quello, ma è l’Intelligenza Artificiale”, ha aggiunto.

