Quanta Calabria a Sanremo! Pizza, musica e identità al Festival | VIDEO

Dopo tanta attesa è iniziato il Festival di Sanremo. Questa sera, la prima delle cinque dal Teatro Ariston. Ad aprire, l’ultimo vincitore, Marco Mengoni, che poi ha cantato la sua canzone dell’anno scorso, “Due vite”. Piacevole sorpresa, non prevista in scaletta, quella dell’ex calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto irruzione sul palco a qualche anno dalla conduzione, quella del 2021, senza pubblico per via del Covid.

Intanto, fuori dall’Ariston, tanta Calabria, così come si può vedere nei video a corredo realizzati da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Pizza, musica, identità, tradizioni, la presenza di Video Calabria e del giornalista reggino Emilio Buttaro, che porta la sua terra all’estero.

La Calabria a Sanremo

