L’attesa è praticamente finita. Tra poche ore avrà inizio Sanremo 2024, la 74ª edizione del Festival che si terrà come di consueto al Teatro Ariston. La kermesse canora sarà condotta ancora una volta da Amadeus, coadiuvato da vari co-conduttori. Grande novità di quest’anno, il numero di cantanti, ben 30 in gara. Tanti di loro, nella serata di ieri, hanno vissuto qualche momento di paura per via dell’allarme bomba – poi rientrato – a Villa Nobel, dove si stava svolgendo la cena di gala della vigilia. Tornando a questa sera, facciamo un po’ il punto su tutte le domande ricorrenti dei telespettatori.

A che ora inizia e finisce Sanremo

Sanremo inizia alle ore 20.40 su Rai Uno. Succede al Prima Festival, piccola fascia oraria di dieci minuti condotta da Paola e Chiara. Sanremo finisce poi “non prima delle 2”. Anche quest’anno, tardi, tardissimo, così come confermato da Amadeus. Al termine della serata ci sarà il Dopo Festival, condotto da Fiorello insieme a Biggio e Casciari, suoi compagni di viaggio a Viva Rai 2.

Sanremo, la scaletta della prima serata: l’ordine dei cantanti in gara

E’ stata svelata la scaletta della prima serata, ovvero l’ordine in cui canteranno i vari partecipanti al Festival. Eccola:

Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mamhood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo BigMama Ricchi e Poveri Emma Renga e Nek Mr Rain Bnkr44 Gazzelle Dargen D’amico Rose Villain Santi Francesi Fred De Palma Maninni Alfa Il Tre

Ospiti e co-conduttori del Festival

Amadeus è ormai il “one man show” di Sanremo, il nuovo Baudo. Alla conduzione ormai da qualche anno, ha rilanciato la kermesse, avvicinandola molto ai giovani. Anche quest’anno, però, non sarà solo. Al suo fianco una lunga schiera di co-conduttori e ospiti. Nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. Nelle successive spazio a Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino.

Tra gli ospiti, invece, da segnalare Giovanni Allevi, che torna a esibirsi dal vivo per la prima dopo la malattia, ma anche i vari Russell Crowe, John Travolta, Eros Ramazzotti. Non ci sarà Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, dopo il “corteggiamento” del conduttore.

Quanto guadagnano Amadeus e i co-conduttori?

E’ una domanda che torna puntuale ogni anno e, in alcuni casi, ha anche suscitato polemiche. Quanto guadagna il conduttore di Sanremo? E quanto i co-conduttori? Secondo “La Stampa”, il cachet di Amadeus si aggira intorno ai 70 mila euro a puntata, per un totale di 350 mila euro. I co-conduttori, secondo le stime, dovrebbero guadagnare tra i 180 e i 200 mila euro complessivi, alternandosi sul palco nelle varie serate.

