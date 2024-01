Fantasanremo 2024: regolamento, consigli, bonus e malus, come iscriversi. La guida completa

StrettoWeb

E’ tutto pronto per il ritorno di Sanremo, che si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. La kermesse canora, condotta anche quest’anno da Amadeus, sarà ancora una volta accompagnata dal Fantasanremo, il divertente gioco che da qualche anno ha avvicinato soprattutto i giovani a rivivere le emozioni della canzone italiana. Andiamo a vedere il regolamento di quest’anno, il 2024.

Come iscriversi al Fantasanremo

Per iscriversi al Fantasanremo basta registrarsi e accedere tramite l’app ufficiale. Qui può essere creata la Lega o, qualora fosse già stata creata , impegnarsi direttamente alla composizione della squadra, su un’ampia scelta di 30 cantanti in gara. Le iscrizioni sono aperte fino alle 23:59 del 5 febbraio.

Il regolamento del Fantasanremo

Nel Fantasanremo, un po’ come per il Fantacalcio, ogni partecipante potrà creare una sua squadra virtuale composta da 5 cantanti – tra quelli ovviamente in gara – con 100 “baudi” (crediti virtuali del gioco in onore al conduttore per eccezione del Festival, Pippo Baudo) a disposizione. Per poter giocare è necessario essere iscritti a una Lega, che può essere creata tra amici. Chi alla fine di Sanremo ha totalizzato più punti, vincerà la propria Lega. Da precisare che non c’è in palio alcun premio, quantomeno non istituito da Sanremo o da enti ufficiali. Tra amici, con le rispettive leghe, potranno essere istituiti dei premi simbolici e in assoluta libertà, qualora si vorrà.

Il partecipante che sceglierà i cinque cantanti, dovrà anche nominare capitano uno di loro. Ogni cantante farà totalizzare punti a chi lo avrà acquistato attraverso bonus e malus. Questi verranno raddoppiati l’ultima serata all’artista nominato capitano. Ecco di seguito il regolamento.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi¹ per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 (salvo proroghe)

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF² che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl. Per palco vengono considerati il palcoscenico, le scalinate, le scale e le aree destinate all’orchestra

Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso

Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Questo regolamento deve essere interpretato con l’intento ludico ma sempre rispettoso che anima il gioco. Nessun bonus o malus può essere interpretato come un’esortazione a compiere atti illeciti o irrispettosi nei confronti di altri individui o della collettività: fantagiuocate responsabilmente

Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festivàl

Quali sono i bonus e i malus del Fantasanremo

I bonus e i malus, dicevamo, sono quelli che permettono al partecipante di totalizzare i punti durante le varie serate. Questi possono essere assegnati in base a eventi dipendenti dalle stesse esibizioni, ma anche da gesti extra che non dipendono dalla performance canora. Ad esempio, ci sono bonus per il posizionamento in classifica, premi della critica e bonus specifici per certi artisti o azioni sul palco. Ecco l’elenco completo e dettagliato.

Bonus posizioni in classifica

1° classificato +100 pt

2° classificato +75 pt

3° classificato +60 pt

4° classificato +50 pt

5° classificato +40 pt

6° classificato +36 pt

7° classificato +32 pt

8° classificato +28 pt

9° classificato +24 pt

10° classificato +20 pt

11° classificato +16 pt

12° classificato +12 pt

13° classificato +8 pt

14° classificato +4 pt

15° classificato +0 pt

16° classificato -2 pt

17° classificato -4 pt

18° classificato -6 pt

19° classificato -8 pt

20° classificato -10 pt

21° classificato -12 pt

22° classificato -14 pt

23° classificato -16 pt

24° classificato -18 pt

25° classificato – 20 pt

26° classificato -22 pt

27° classificato – 24 pt

28° classificato – 26 pt

29° classificato – 28 pt

30° classificato +30 pt

Punti piazzamento in top ten della classifica di serata (prima e quarta serata) + 20 pt

Punti piazzamento in top five della classifica di serata (seconda e terza serata) – 20 pt

Premi della critica

Premio della critica Mia Martini +25 pt

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla +25 pt

Premio Sergio Bardotti (miglior testo) +25 pt

Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale) +25 pt

Altri premi non citati sopra consegnati sul palco +10 pt

Bonus Dargen: indossa occhiali da sole + 10 pt

Bonus Amarcord

Bonus Ariete: indossa un cappello +5 pt

Bonus Truppi: indossa una canottiera +10 pt

Bonus Emma: indossa una corona o una tiara +10 pt

Bonus Berti: outfit raffigurante capesante +10 pt

Bonus Elettra: twerking +10 pt

Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20 pt

Bonus Morandi: scopa sul palco 18+ pt

Bonus Rosa: bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica) +10 pt

Bonus Achille: “sdraiato a terra come i Doors” +10 pt

Bonus Rkomi: scapezzolata (il vedononvedo non conta⁴) +10 pt

Bonus Måneskin: scape✖✖olata (il vedononvedo non conta⁵) +10 pt

Bonus ad personam

Sesto sangiovanni +6 pt

Il Tre terzo +3 pt

Maninni presentato da Mannino +5 pt

Fiorella presentata da Fiorello +5 pt

Gazzelle inseguito da una gazzella dei carabinieri⁶¯⁹ +10 pt

Mr.Rain si esibisce con l’ombrello (se aperto il bonus diventa malus) +10 pt

The Kolors si esibiscono in collegamento da Ibiza +20 pt

Nek ritrova Laura tra il pubblico

Bonus serali

Artista presentato da co-conduttore +5 pt

Artista presentato da ospite +10 pt

Artista presentato da ospite internazionale +15 pt

Primo artista “presentatore” di serata +5 pt

Ultimo artista “presentatore” di serata +5 pt

Dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi⁶ +20 pt

Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio⁶ +25 pt

Suona uno strumento⁶ (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi) +10 pt

Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia) +5 pt

Scalzo/a +5 pt

Ballerini +10 pt

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) +15 pt

Scende in platea +15 pt

Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti +10 pt

Mic drop +20 pt

Slickback +25 pt

Spaccata +25 pt

Stage diving +30 pt

Maracaibo: trenino del pubblico +30 pt

Sfazzolettata di gruppo del pubblico +20 pt

Invasione di palco non programmata +30 pt

Parolacce⁷¯⁸ +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione⁷¯⁸ +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra⁷¯⁸ +10 pt

Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt

Standing ovation del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato) +20 pt

Standing ovation dell’orchestra +30 pt

Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis) + 10 pt

Bonus Premium

Bonus Bontempi

Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra⁶¯⁹ +20 pt

Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra⁶¯⁹ +20 pt Bonus Chanteclair

Outfit piumato +10 pt

Outfit piumato +10 pt Si esibisce al cantar del gallo: primo artista a esibirsi +10 pt

Alza la cresta: esibizione o parte di essa sulla scalinata dell’Ariston¹² +10 pt

Bonus Ciobar

Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt

Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore +10 pt

Parentesi sentimentale: commozione (se con evidente lacrimazione il bonus raddoppia) +5 pt

Bonus Generali

Vince la serata delle cover +25 pt

Vince la serata delle cover +25 pt Dedica la canzone a un familiare, amico o partner⁷¯⁸ +10 pt

Scende la scalinata mano nella mano con un ospite +10 pt

Bonus Lavazza

L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara⁶¯⁹ +20 pt

L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara⁶¯⁹ +20 pt Bonus Perlana

Outfit total black +10 pt

Outfit total black +10 pt Pantaloni a zampa +15 pt

Giacca di tuta in stile acetato +20 pt

Bonus Rotoloni Regina

Si esibisce dopo mezzanotte¹⁰+5 pt

Si esibisce dopo mezzanotte¹⁰+5 pt Si esibisce dopo l’una +10 pt

Artista che rimane più a lungo sul palco¹¹ +10 pt

Bonus ActionAid

Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt

Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt Bonus Rai Radio2

Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202⁶¯⁹ +10 pt

Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202⁶¯⁹ +10 pt Diretta social con @fantasanremo⁶¯⁹ +10 pt

Palpatina alla statua di Mike Bongiorno⁶¯⁹ +10 pt

Disegna i baffi sul proprio manifesto del tour per le vie di Sanremo⁶¯⁹ +10 pt

Selfie o foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno⁶¯⁹ +10 pt

Malus

Il presentatore¹³ sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione¹⁴ -15 pt

Il presentatore¹³ sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione¹⁴ -10 pt

Il presentatore¹³ sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione¹⁴ -5 pt

Artista “presentatore” sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione¹⁵ -15 pt

Artista “presentatore” sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione¹⁵ -10 pt

Artista “presentatore” sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione¹⁵ -5 pt

Non scende la scalinata¹² dell’Ariston¹⁶ (pre-esibizione) -5 pt

Inciampo sulla scalinata¹² (pre-esibizione) -20 pt

Caduta sulla scalinata¹² (pre-esibizione) -50 pt

Dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo -10 pt

Si siede sulle scale o a terra (non vale se si siede per sdraiarsi) -5 pt

All’artista cade accidentalmente il microfono o l’asta del microfono -10 pt

Problemi tecnici che causano l’interruzione del brano -20 pt

Inciampo o caduta durante l’esibizione -20 pt

Caduta o spostamento vistoso della dentiera -25 pt

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto -25 pt

Litiga con il pubblico -25 pt

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili -30 pt

Discorso e/o battute di carattere discriminatorio -30 pt

Prende a calci le rose sul palco (se Gianni Morandi scopa sul palco in diretta il malus viene annullato) -50 pt

Bestemmia in diretta -66.6 pt

Canzone e/o artista squalificati -100 pt

La quotazione dei cantanti del Fantasanremo

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Emma: 23 baudi

The Kolors: 22 baudi

Geolier: 22 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Negramaro: 22 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Mahmood: 21 baudi

Diodato: 21 baudi

Mr. Rain: 21 baudi

Alfa: 20 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Volo: 20 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

La Sad: 19 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Gazzelle: 19 baudi

Irama: 19 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Loredana Bertè: 18 baudi

Big Mama: 17 baudi

Mannini: 17 baudi

Il Tre: 17 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

Clara: 16 baudi

BNKR44: 16 baudi

I consigli per il Fantasanremo: come fare per creare la squadra vincente

Partiamo dall’assunto che non esiste una regola base e sicura per vincere. Le uniche certezze sono legate alle popolarità di alcuni cantanti. I più importanti, i più bravi o esperti, infatti, hanno i punteggi più alti. Questo significa che sono tra i favoriti alla vittoria e, qualora fossero nominati capitani, vincendo il Festival otterrebbero tanti punti. Come potenziali capitani, dunque, andremmo su una scelta che può variare tra i vari Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma, i The Kolors, i Negramaro. Questi sono anche considerati tra i potenziali favoriti, o comunque coloro che – tra premi della critica e posizioni alte in classifica – potrebbero far ottenere tanti punti.

Poi ci sono i bonus che con la canzone hanno poco a che fare. Tanti li abbiamo visti sopra, ma qui entra in gioco l’imprevedibilità. E forse sarebbe meglio puntare su un cantante giovane, più “avvezzo” o disponibile a prestarsi a questi bonus, ma anche su un cantante o gruppo particolarmente stravagante.

