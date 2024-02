StrettoWeb

Panico a Sanremo. Ieri sera, a poche ore dall’inizio del Festival (che comincia oggi), si è sparsa in pochi minuti la notizia di un allarme bomba che ha interrotto la cena di gala di Radio Mediaset a Villa Nobel. Erano presenti quasi tutti i cantanti. A dare la segnalazione una telefonata anonima al 112 in tarda serata che avvertiva circa la presenza di un pacco bomba all’interno di Villa Nobel. Immediato l’ordine di evacuazione dei locali e delle abitazioni vicine alla struttura e l’arrivo sul posto di polizia, nucleo cinofili antiesplosivo, Vigili del fuoco e artificieri.

Solo dopo il loro intervento, con sopralluoghi degli artificieri e dei cani antiesplosivo, l’allarme è rientrato. Così anche le famiglie delle palazzine vicino al luogo dell’evento, che erano state sfollate per precauzione, sono potute rientrare nelle loro abitazioni, mentre la Villa e l’Aurelia sono state riaperte dopo le 2. Tra gli artisti presenti al momento dell’evacuazione, c’erano tra gli altri i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e Sangiovanni.

Allarme bomba a Sanremo, il racconto di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti, anch’egli presente come manager di Mr Rain, ha commentato così su Instagram. “Ci hanno detto che c’era un allarme bomba, c’erano 300-350 persone alla cena di Radio 105. Hanno cominciato a girare i cani, eravamo al primo. Adesso siamo saliti sul van – il racconto in diretta – Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa... Aspettiamo”. Poi l’aggiornamento: “sto tornando a casa a piedi. Per tutti ragazzi che mi stanno chiamando, state tranquilli: non è esplosa nessuna bomba, le persone sono state tutte evacuate. Non è successo niente per fortuna, c’è stata un po’ di agitazione ma non è successo nulla”.

Le testimonianze di una giornalista e del cuoco della cena

“Io ero abbastanza vicina all’uscita, si è avvicinata la polizia al nostro tavolo e ha detto ‘signori, senza panico non vi spaventate ma dovete uscire’. Siamo usciti, io volevo andare al guardaroba a prendere il cappotto ma non me l’hanno permesso, e ci hanno fatto allontanare dalla villa”, A dirlo all’Adnkronos è Dea Verna, giornalista di ‘Oggi’ e testimone dell’evacuazione. “Lì un po’ abbiamo iniziato a capire che non era uno scherzo. Siamo stati fatti tutti avvicinare all’uscita. Eravamo tutti infreddoliti, senza cappotto, non ci hanno detto niente. Si è capito che era un allarme bomba, ma non l’hanno specificato”.

“Io lavoro dentro la Villa, faccio il cuoco. Intorno alle 22 ci hanno chiesto di evacuare la sala, anche se con molta tranquillità. Siamo usciti e adesso stanno effettuando la bonifica, sapremo più tardi”. A dirlo all’Adnkronos è il cuoco di Villa Nobel, evacuata a Sanremo per un sospetto allarme bomba. “Eravamo circa a metà cena – spiega lo chef – è successo tutto intorno alle 22. In quel momento stavamo al primo, stavamo servendo le orecchiette con le cime di rapa”.

