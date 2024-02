Ponte sullo Stretto, Tardino: “la sinistra è contro il Sud e contro il futuro”

StrettoWeb

“Il Ponte si farà e sarà un’opera di eccellenza capace di attrarre sviluppo, crescita, nonché, mi piace ricordarlo, il più grande investimento del Paese mai dedicato al Sud Italia e alla Sicilia”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, componente della Commissione Trasporti. “Chiediamo a Schlein di spiegarci perché il progetto sarebbe ‘dannoso e anacronistico’, quando in tutto il mondo esistono ponti, anche all’avanguardia. La risposta è che probabilmente tiene di più a fare sterile opposizione al governo che all’interesse dei calabresi e dei siciliani, che non sono cittadini di serie B e hanno diritto alla continuità territoriale“, rimarca la nota.

“È loro diritto, infatti, raggiungere il resto d’Italia più velocemente e a prezzi più bassi, vedere realizzata un’opera strategica e attesa da troppo tempo, bloccata dall’immobilismo e i no del Pd e della sinistra di questo Paese. Avendo perso la battaglia politica, tentano adesso quella dei tribunali, ma noi andremo avanti, forti dell’impegno del governo, del ministro Matteo Salvini e della Lega”, conclude Tardino.

