Ponte sullo Stretto, Pd e Verdi-Sinistra presentano esposto in Procura. Schlein: “progetto sbagliato e dannoso”

Pd e Alleanza Verdi sinistra hanno presentato un esposto alla procura sul Ponte sullo Stretto. Lo hanno reso noto i leader Elly Schlein (Pd), Angelo Bonelli (Verdi) e Nicola Fratoianni (SI) n conferenza stampa. Fra i motivi, la mancanza di trasparenza: “Il governo e la società Ponte sullo stretto non hanno reso pubblici documenti fondamentali per capire l’entità del progetto, le procedure – ha spiegato Bonelli – La relazione sul progetto è stata negata ai parlamentari, adducendo che sono riservati e segreti, eppure impegnano lo stato per 14,6 miliardi di euro”.

Ponte stretto, Schlein: “esposto per vederci chiaro, trasparenza”

“Il progetto del Ponte sullo stretto è sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso. Abbiamo deciso di firmare insieme un esposto, per vederci chiaro, sono stati negati dei diritti a noi che siamo parlamentari dell’opposizione“. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa a Roma con i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “C’è una mancanza di trasparenza, per questo abbiamo aderito a questa iniziativa, siamo determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa“.

Ponte sullo Stretto, Fratoianni: “ci sono potenziali profili di opacità”

Sul Ponte sullo Stretto “che ci siano potenziali profili di opacità nella vicenda che accompagna questa enorme e gigantesca opera appare evidente o almeno possibile. Che si possa aggiornare il progetto in poche ore non pare possibile. Quando ci sono enormi risorse pubbliche la trasparenza è dovuta. Riguarda noi ma anche il Paese, i cittadini e le cittadine“. Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, in conferenza stampa a Roma, con Angelo Bonelli (Verdi) e la segretaria Pd Elly Schlein.

Con questa posizione, Elly Schlein getta la maschera del Pd più reazionario e cavernicolo: come per la TAV e il MOSE, si evince la vera natura illiberale della sinistra contraria allo sviluppo, al progresso e all’innovazione. In questo caso, poi, è contraria anche al più grande investimento della storia nel Sud Italia: i dem si agitano tanto sull’autonomia differenziata ma poi non vogliono che il Sud si sviluppi con infrastrutture e lavoro, evidentemente nostalgici del reddito di cittadinanza e delle altre marchette assistenziali utili solo a mantenere il Sud in eterna povertà.

Non è chiaro a cosa si riferisce Schlein quando parla di “progetto sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso”, mentre in tutto il mondo si costruiscono Ponti straordinari sulla base del progetto ingegneristico del Ponte sullo Stretto di Messina, il Messina Style appunto.

