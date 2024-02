StrettoWeb

“Molto, moltissimo mi divide da Salvini, ma l’opposizione si fa in Parlamento, non a suon di esposti in Procura”. Così il deputato di Azione Enrico Costa commenta su Twitter la notizia dell’esposto in procura presentato da Pd e Avs contro Salvini in relazione al Ponte sullo Stretto.

“Sperano che arrivi una perquisizione, magari un avviso di garanzia e di camparci politicamente. Non si usano i magistrati come strumento per colpire l’avversario“, conclude Costa.

