Il discusso video delle polemiche, l’esposto e ora la proposta di una Commissione d’indagine. Il tema è quello delle piste ciclabili, centrale nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria odierno. Il primo intervento sull’argomento è quello di Minicuci: “noi proponiamo l’istituzione di una Commissione d’indagine per verificare di chi sono le responsabilità e per far sì che non si perdano i soldi previsti dal Pnrr. Se i lavori sono stati sospesi e la ditta non va avanti, sicuramente qualche problema ci sarà. Se la ditta aveva un contratto, e gli elaborati sono quelli previsti nel contratto, qualcuno dovrebbe pagare e non vorrei che fosse Pantalone a pagare”. La Commissione è firmata da tutto il Centro Destra, nonché depositata in Aula.

“Mi rivolgo al Sindaco – aggiunge il Consigliere – per dire che peggio il terzo tempo non poteva cominciare. Si pensava che ci fosse uno slancio, qualcosa di importante, invece abbiamo visto che se si poteva fare peggio di prima ci si è riusciti. Con i mercatini di Natale, il Carnevale e le piste ciclabili. Fare politica non può essere un’avventura. Significa elaborare progetti e programmi seri, misurabili nel tempo e verificabili nel risultato. Questo a Reggio non succede”.

“Non riuscite a portare avanti una cosa in maniera decorosa – continua Minicuci – Che queste ciclovie dovessero essere realizzate era cosa scontata, lei Sindaco lo sapeva dal 2021. Falcomatà ha detto che sono una schifezza e che verificherà le responsabilità? Il 26 ottobre 2023 le ho invitato un’interrogazione urgente su questa schifezza. Sicuramente non l’ha avuta, non le è arrivata, altrimenti mi avrebbe risposto. Perché lei bugiardo è e bugiardo rimane. Questa interrogazione gliela do. Si faccia capire ai cittadini che il responsabile è sempre il Sindaco e non può andare contro se stesso. Non pensi troppo Sindaco, ma faccia le cose“, conclude.

Ripepi: “è mai possibile che vengano attaccati i tecnici?”

Ripepi, intervenuto sul tema, ha aggiunto: “Sindaco, quando lei è tornato tre mesi fa ha detto che è stato per anni nella bolla e ora è uscito. A maggio 2023 viene dato l’ok sulle piste ciclabili. E’ possibile che dinanzi a una responsabilità prima politica e poi tecnica vengano attaccati i tecnici? Poi però Brunetti non vuole fare i nomi per proteggerli. Un po’ si attaccano, un po’ si difendono. Ma i nomi qua vanno fatti e i primi responsabili sono Brunetti e Battaglia, poi il Sindaco e Malara“.

