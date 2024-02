StrettoWeb

Nel Consiglio Comunale di oggi di Reggio Calabria si è anche parlato dei voli internazionali di Ryanair da e per l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”. L’attenzione è stata posta dal capogruppo di Forza Italia Federico Milia: “Come Forza Italia siamo orgogliosi del risultato ottenuto. Vogliamo che la città sia pronta ad accogliere i turisti, per farlo però è necessaria un’organizzazione anche da parte dell’ente, sia in termini di servizi che di coordinamento – prosegue il capogruppo nel suo intervento – Queste 8 tratte rappresentano una grande opportunità per la città: non possiamo più dire che Reggio è isolata, adesso la nostra città si apre al mondo”.

“Nonostante gli scetticismi e gli sfottò da parte di alcuni della maggioranza, il risultato è arrivato ed è storico, grazie al lavoro del presidente della Regione Occhiuto e dell’On. Cannizzaro. Ma adesso tocca a noi non renderlo un risultato vano. Ho chiesto l’audizione perché ho e abbiamo con i colleghi, già qualche idea da mettere in campo: aperture totale del tapis roulant e non ad orari d’ufficio, tariffe fisse per i taxi, nuova organizzazione dei bus turistici ATAM e tanto altro” prosegue Milia.

Gli interventi di Cardia, Marino e Castorina

Anche altri Consiglieri, di Maggioranza e Opposizione, sono intervenuti sul tema. Cardia ha detto che “Ryanair è una occasione da cogliere. Vanno dati i giusti meriti a Occhiuto, al Governo e a Salvini per quanto riguarda le limitazioni. Le notizie positive ci sono”. Per Giuseppe Marino, “bene Ryanair, ma non c’è solo questo. D’accordo con Milia sulle occasioni da cogliere, ma non facciamo passare il messaggio che qui non c’è niente. Vedo che ci si concentra molto sulle piste ciclabili, ma perché non parliamo delle nuove pensiline che hanno modificato il sistema dei trasporti?”.

Anche Castorina dice la sua: “sull’Aeroporto vogliamo fare spallucce? Raccontiamo quello che c’è stato, il nostro lavoro e il vostro lavoro. Lavoriamo insieme perché si possa far connettere Reggio con Città Metropolitana, Mediterraneo e resto del mondo”.

