Messina: tensione nella Lega, malumori per l’iniziativa con Durigon

StrettoWeb

E’ caos nella Lega siciliana per la prima visita ufficiale del neo commissario del Carroccio in Sicilia, Claudio Durigon che nel pomeriggio ha tenuto un incontro a Palazzo Zanca. Tra i più “movimentati” l’ex commissario e capolista nelle isole per le europee, Annalisa Tardino, sostituita qualche giorno fa proprio da Durigon al vertice del partito. Per l’eurodeputata l’evento di oggi doveva essere condiviso in modo preventivo coinvolgendo tutto il partito.

Fabio Cantarella, storico leghista, si scaglia contro gli organizzatori: “il trattamento riservato a me e ad altri militanti della prima ora avrebbe dovuto lasciare intendere la linea dettata dall’alto: eliminare gli ultimi militanti rompiballe. Ormai non serviamo più, adesso servono i voti facili e neanche importa se siano sporchi o meno: non aggiungo altro onde evitare che mi ritrovi a pagine due di qualche quotidiano”. Nino Germanà cerca di spegnere le polemiche: “l’evento è stato organizzato in 24. Durigon si trovava a Reggio Calabria ed è stata scelta Messina per motivi logistici”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.