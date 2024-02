Il sottosegretario Durigon a Reggio Calabria: “il Ponte la chiave di volta, per il Sud basta sussidi, servono investimenti”

StrettoWeb

Importante incontro della Lega a Reggio Calabria presso la sala convegni di Confindustria. L’occasione è stata utile per ufficializzare l’ingresso nel partito di Matteo Salvini del consigliere comunale Nino Caridi. All’incontro presenti tutti i dirigenti della Lega con a capo il Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: “la Calabria è una regione bellissima dove ho tanti amici, la Lega qui è ben radicata nel territorio grazie al lavoro di tanti esponenti che credono nel nostro progetto”.

Pomeriggio, il sottosegretario sarà ad un incontro a Messina a Palazzo Zanca, perchè nominato commissario del Carroccio in Sicilia. “Le due sponde dello Stretto sono accomunate dall’importante infrastruttura del Ponte che è sicuramente un qualcosa di vitale per questo territorio e per l’intera Italia. Per avere l’Italia che continua a essere nel G7, che come saprete sarà a Villa, abbiamo bisogno di tante infrastrutture e soprattutto del Sud che acceleri. Diciamo convintamente basta sussidi per il Mezzogiorno e più investimenti, solo così i giovani rimarranno in questa terra”, rimarca Durigon.

Minasi: “Salvini sta facendo tanto per la Calabria”

“Salvini sta facendo tanto per la Calabria, lo dimostra tutti i finanziamenti che stanno arrivando qui. Noi dobbiamo cercare poi di riprenderci la città perché questo comune fa un po’ acqua da tutte le parti”, è quanto afferma la parlamentare Tilde Minasi.

Estremamente felice del lavoro svolto, il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno: “soprattutto qui a Reggio si sta lavorando bene, con grande impegno ed i risultati si vedono. L’Autonomia? Sento tanti spropositi. La Lega sta puntando tanto sulla Calabria“, rimarca Saccomanno.

“Possiamo diventare il partito di riferimento in Calabria, siamo in grado di raccogliere tutte le istanze dei cittadini”, evidenza il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso.

“Oggi è una giornata importante per il nostro partito, la nostra comunità si allarga. Autonomia? Io penso che per come è uscito fuori il testo sia solo ed esclusivamente un vantaggio per la Calabria“, è quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Giuseppe Mattiani.

