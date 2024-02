Reggio Calabria, il consigliere Caridi passa alla Lega: “persona di alto livello, ci darà una grossa mano”

StrettoWeb

Nuovo ingresso nella Lega di Reggio Calabria: si tratta del consigliere comunale Nino Caridi, eletto in Forza Italia, e per molti esponente degli azzurri. Dopo Mattiani (sempre da Forza Italia), e i due ex fedelissimi di Falcomatà Armando Neri e Mario Cardia, è l’ennesimo nuovo ingresso nel partito di Salvini da parte di esponenti politici provenienti da altre aree politiche (Neri e Cardia).

Raggiante Nino Caridi, neo esponente del Carroccio: “sono soddisfatto, avevo scelto da tempo di aderire alla Lega. Qui Salvini sta investendo tanti soldi, vedi il Ponte sullo Stretto”.

Reggio Calabria, Caridi: "già da tempo avevo deciso di aderire alla Lega"

Estremamente felice del lavoro svolto, il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno: “soprattutto qui a Reggio si sta lavorando bene, con grande impegno ed i risultati si vedono. L’Autonomia? Sento tanti spropositi“, rimarca Saccomanno.

Reggio Calabria, Saccomanno (Lega): "stiamo lavorando bene"

Soddisfatto anche il sottosegretario Claudio Durigon: “siamo contenti dell’ingresso nella squadra di Nino Caridi, persona seria, di alto livello e radicata sul territorio, ci darà una grossa mano”.

