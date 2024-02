Durigon a Messina: “lunedì la Lega incontra Schifani, serve un chiarimento”

StrettoWeb

Iniziativa a Messina, dopo il l’evento di Reggio Calabria, per il commissario regionale della Lega e sottosegretario del Governo Meloni, Claudio Durigon. All’incontro erano presenti il vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama Nino Germanà, il parlamentare ARS Pippo Laccoto, il sindaco di Furci Siculo Francilia. In prima fila anche la squadra dei consiglieri comunali messinesi della Lega Mirco Cantello, Amalia Centofanti, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo, Giuseppe Villari e Rosa D’Arrigo (oggi l’ufficializzazione del suo ingresso nel Carroccio).

Durigon: “siamo favorevoli alle province”

“Noi siamo per le province e per farle votare. Lo abbiamo fatto come Governo e lo proponiamo per il 2025 come tutti sanno, credo che questa è la speranza. Schifani è un ottimo presidente e siamo sicuri si andrà avanti“, rimarca Claudio Durigon.

“Lunedì confronto con il presidente Schifani”

“Siamo favorevoli affinché la regione Siciliana continui il percorso portato avanti fino ad oggi, alcune situazioni devono essere chiarite ma già lunedì faremo un confronto con il presidente Schifani e sono convinto che andrà tutto verso un posizionamento giusto di questa maggioranza che deve continuare il suo lavoro e può fare ancora meglio“. Lo ha detto il commissario della Lega, Claudio Durigon.

Le parole di Germanà

“La presenza di Durigon in Sicilia e questa sua prima tappa a Messina -commenta il senatore Nino Germanà- sono l’ulteriore testimonianza dell’interesse che la Lega, con in testa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha per l’Isola e per la nostra città in particolare. Sono certo che la nomina di Durigon contribuirà in maniera determinante al radicamento della Lega in Sicilia e ad accrescere il numero degli elettori del nostro partito in questa regione”.

