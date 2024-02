StrettoWeb

E’ diventato virale, scatenando bellissime reazioni praticamente ovunque su web e social, il video di Giuseppe Garibaldi in cui il concorrente reggino del Grande Fratello elogiava la sua terra, Reggio e la Calabria. Parole al miele, piene d’amore, mentre chiacchierava con altri partecipanti all’interno della casa. Parole che sono arrivate fino al Sindaco Falcomatà, che ha pubblicato un post ringraziando Giuseppe e invitandolo a Reggio dopo la sua uscita dalla casa.

Di questo post del primo cittadino reggino è stato informato lo stesso Garibaldi, concorrente di Santa Cristina d’Aspromonte tra i più amati all’interno della casa del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini, mentre Giuseppe era in confessionale nel corso della diretta di Canale 5, gli ha detto: “il Sindaco di Reggio Calabria ha fatto un post su di te veramente straordinario. Ti stava ascoltando durante il Day Time al Grande Fratello e ha fatto un commento bello su di te, dicendo che non vede l’ora che esci per incontrarti e ti ringrazia per le belle parole che hai speso verso la Calabria e i suoi concittadini”.

La battuta di Garibaldi e la risposta del Sindaco

Poi Signorini ha chiesto a Garibaldi se ha mai conosciuto Falcomatà: “no, mai. Quelli sono piani alti, irraggiungibili, ma erano irraggiungibili, ora piano piano li raggiungiamo. Grazie comunque al Sindaco di Reggio e ai calabresi che ci seguono, sono tantissimi”, ha detto scherzosamente Garibaldi.

Falcomatà ha a sua volta ascoltato l’intervento, replicando nuovamente sui social in maniera scherzosa: “caro Giuseppe, ma quali ‘piani alti irraggiungibili’! Ti aspettiamo al tuo rientro, ovviamente il più tardi possibile! Fatti valere, Reggio e la Calabria fanno il tifo per te!”.

