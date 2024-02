Crisi Governo Schifani, De Luca: “ecco cosa succederà. E Cuffaro e Lombardo…”

StrettoWeb

Partenza per Roma, per Cateno De Luca, dopo le due giornate trascorse a Palermo all’Ars. Sulla situazione del Governo Schifani, il leader di Sud chiama Nord, è chiaro: “la faida ormai si è spostata a Roma ed entro oggi il presidente deve stabilire cosa fare. Le opzioni in campo sono varie: azzeramento della giunta, dimissioni, chiarimento, non succede nulla e si va avanti così”, rimarca De Luca.

“Da alcune valutazioni pare che, alla maggioranza, non siano mancati 12 voti ma 15 in quanto 2-3 deputati dell’opposizione pare abbiano sbagliato a votare. Non è che ci sono di mezzo Cuffaro e Lombardo?”, sottolinea De Luca. “Probabile che il candidato presidente del Centro/Destra possa essere il sindaco Lagalla anche se lui mi ha detto che non è interessato. Sappiate che Palermo non decolla e sicuramente è colpa del primo cittadino. Questa notte abbiamo approntato la strategia e prenotato le tipografie in caso si dovesse votare. Pare che Marco Falcone sia visto come il capro espiatorio di tutta questa crisi. Perchè parto a Roma? Riunioni per le europee”, conclude De Luca.

