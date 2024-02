Sicilia, prove di alleanza tra Pd, M5S e Sud chiama Nord. De Luca lancia il “Comitato di Liberazione”

StrettoWeb

Prove di alleanza tra Sud Chiama Nord, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: le opposizioni hanno convocato un incontro presso la Sala Rossa del Palazzo dei Normanni a Palermo. “Oggi nasce un Comitato di liberazione della Sicilia per liberarsi da questo comitato d’affari e da questa gestione politico mafiosa”. È quanto ha affermato Cateno De Luca nel corso della conferenza stampa congiunta con il capogruppo del PD, Michele Catanzaro e il capogruppo del M5S Antonino De Luca. “Il comune denominatore che deve riguardare tutti i siciliani è il fronte di un comitato di liberazione della Sicilia”, rimarca De Luca.

“Rappresentiamo la maggioranza dei siciliani”

“Abbiamo già dimostrato in aula durante la discussione sulla legge di stabilità che come opposizioni siamo in grado di fare un passo avanti per mettere da parte certi steccati e certe storie e guardare avanti nell’esclusivo interesse della Sicilia. Noi rappresentiamo la maggioranza dei siciliani, mentre oggi la Sicilia è governata da una minoranza, così come abbiamo più volte detto in aula“, rimarca Cateno De Luca.

“Schifani è sempre assente”

“Il presidente Schifani passerà alla storia per essere il presidente che ha registrato più assenze. Lo invito nuovamente al confronto su questo report che ha presentato parlando di grandi risultati ottenuti in un anno del suo governo e che noi siamo in grado di smontare punto su punto. Schifani la smetta di fare il coyote”, evidenza Cateno De Luca.

“Luigi Sunseri sarà il mio assessore al bilancio”

“Venga a confrontarsi con me sui fondi extraregionali e porti il suo vero assessore all’Economia, Gaetano Armao. Io porterò quello che sarà il mio assessore al Bilancio con delega alla programmazione, Luigi Sunseri”, rimarca Cateno De Luca.

“Vogliamo dare vita ad un progetto credibile”

“Stiamo gettando le basi per un progetto credibile per i siciliani. Entro qualche anno bisognerà individuare un metodo per fare sintesi e offrire una reale alternativa a questa terra”, sottolinea il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.