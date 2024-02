Sondaggi politici, Cateno De Luca: “stiamo crescendo e iniziamo a far paura”

StrettoWeb

Da mesi Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è impegnato per organizzare una proposta forte e credibile in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. “- Europa + Equità! Chi ci sta ci sta. I fatti delle ultime settimane ci spingono a dare una forte accelerazione al percorso per le elezioni Europee. Noi siamo stati chiari: siamo contrari all’autonomia differenziata che aumenta il divario nord/sud e discrimina i cittadini in base alla regione di residenza, e siamo contrari a quelle politiche europee e nazionali che stanno colpendo il comparto agricolo. È arrivato il momento di dare vita a un fronte comune che si basi su due capisaldi: meno Europa e più equità”.

De Luca: “nei sondaggi stiamo crescendo”

“Adesso capite perché alcuni giornaloni non fanno altro che denigrarci o censurarci?”, afferma Cateno De Luca, in relazione all’articolo de “Il Fatto Quotidiano”. “Semplice, perchè stiamo crescendo e iniziamo a far paura in vista delle europee. Dopo oltre due anni finalmente si sono accorti di noi. Dentro il TgLa7 diretto da Enrico Mentana il sondaggio di SWG che mette in risalto anche il dato in crescita di sud chiama nord. Siamo vivi e vegeti. Stiamo arrivando”, conclude De Luca.

