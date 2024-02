De Luca: “campagna diffamatoria del Fatto Quotidiano con scorrettezze, facciamo paura”

StrettoWeb

“Oggi il Fatto Quotidiano, tale Antonello Caporale, ha deciso di attaccarmi dedicandomi una intera pagina di scorrettezze e inesattezze. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma oggi è stato superato ogni limite”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “È stata architettata una vera campagna diffamatoria e discriminatoria nei miei confronti. Attaccare me oggi significa attaccare la grande famiglia di Sud chiama Nord. Le oltre 500mila persone che già ci hanno dato fiducia. Il Fatto Quotidiano mi definisce impresentabile e trasformista. Io, che oggi sono incensurato, io che ho detto no a Berlusconi per portare avanti il nostro progetto autonomo e civico di Sud chiama Nord. Delle cattiverie assurde”, rimarca De Luca.

“Ho le spalle larghe, vogliono intimidirci”

“Ho le spalle abbastanza larghe e non mi abbatto, ma è chiaro a tutti ormai che contro di noi è in atto una campagna mediatica diffamatoria. Agiscono in due modi i grandi media: o ci oscurano o ci attaccano. Questo perché? La risposta è semplice: i sondaggi ci danno in crescita, in meno di 2 anni siamo passati dall’1% al 2%. E alla vigilia delle europee vorrebbero intimidirci perché abbiamo un requisito che fa gola a tanti e destabilizza i soliti salotti romani. Non ci fate paura, non molliamo, non fermiamo la nostra cavalcata“, è quanto afferma Cateno De Luca. “Andiamo avanti e lo ribadisco anche adesso: Sud chiama Nord ci sarà alle prossime elezioni europee. Non svenderemo la nostra storia, non sacrificheremo i nostri sforzi, la comunità di Sud chiama Nord potrà dare il massimo anche alle europee. Altra cosa. Secondo voi è un caso che questo articolo esce proprio alla vigilia del dato definitivo dei nostri tesserati? Il dato finale sarà clamoroso, avremo più tesserati di partiti nazionali che hanno molti parlamentari. Facciamo paura”, rimarca De Luca.

“Abbiamo bisogno di voi”

“Abbiamo bisogno di voi. Mentre i giornali e le tv ci oscurano, per diffondere il nostro messaggio abbiamo bisogno del vostro aiuto. Diffondete i nostri messaggi sui social, tra gli amici. Non facciamoci oscurare. Non smettete di sostenerci e di crederci”, è quanto evidenza Cateno De Luca, rivolgendosi a sostenitori e cittadini.

