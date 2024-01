Serie D, si conclude in parità il derby reggino tra San Luca e Locri

StrettoWeb

Si è concluso in parità il derby reggino del girone I di Serie D tra San Luca e Locri. La sfida, valevole come prima giornata di ritorno, si sarebbe dovuta giocare domenica, ma la squadra di casa ha chiesto e ottenuto il rinvio in segno di lutto per la morte delle quattro persone (erano tutte di San Luca) coinvolte nell’incidente sulla SS 106 all’altezza di Montauro, nel catanzarese. Tornando alla cronaca odierna, la sfida si è conclusa sull’1-1: botta e risposta in dieci minuti a metà primo tempo. Nella ripresa nessun sussulto.

Alla luce di questo risultato, così cambia la classifica del girone I di Serie D, in attesa che le squadre tornino in campo domenica.

Classifica Serie D girone I

Trapani 50 Siracusa 46 Vibonese 43 La Fenice Amaranto 32 Real Casalnuovo 30 Sant’Agata 29 Licata 27 Acireale 27 Ragusa 25 Akragas 22 Sancataldese 20 Portici 19 Canicattì 18 Igea Virtus 17 Locri 16 San Luca 12 (-1) Castrovillari 8 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0