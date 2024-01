Catastrofico incidente stradale sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria: 4 morti e un ferito grave | FOTO

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 13:35 di oggi sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, a Montauro, nella zona meridionale della provincia di Catanzaro, vicino Soverato. Nel tragico sinistro stradale sono morte 4 persone, due uomini e due donne, tutte di giovane età. Il sinistro è stato uno scontro frontale tra due auto che viaggiavano (almeno una delle due) altissima velocità. Si tratta di una una Fiat Idea ed una Fiat Panda. Una delle due auto, la Fiat Panda, è finita ribaltata fuori dalla corsia, l’altra è completamente distrutta nella parte anteriore. I 4 morti si trovavano tutti a bordo della Fiat Panda, mentre il conducente della Fiat Idea è rimasto ferito in gravi condizioni.

Sul posto personale dell’Anas, che ha chiuso la strada, istituendo un’uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande con deviazione sulla strada provinciale. Sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori del 118. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i corpi dei 4 morti dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture ed il sito. Il traffico è da ore nel caos in entrambi i sensi di marcia in tutta la fascia jonica catanzarese.