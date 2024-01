Incidente Montauro, le vittime erano tutte reggine. Salvini: “ennesima tragedia sulla SS 106, lavoriamo per renderla sicura”

StrettoWeb

La Calabria, il Sud, soprattutto la SS 106, piangono ancora una volta vittime. Quattro, purtroppo. Sono i morti in seguito a un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio all’altezza di Montauro, in provincia di Catanzaro. Le vittime viaggiavano a bordo di una Panda che si è scontrata frontalmente, secondo i rilievi che sono stati effettuati, con una Fiat Idea sulla quale si trovava una sola persona, quella ferita. Le vittime erano tutte di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di Antonella Romeo di 18 anni; Teresa Giorgi di 34; Elisa Pelli di 24 e Domenico Romeo di 27. Il ferito ha 52 anni e stava raggiungendo Soverato, dove risiede. Non sarebbe, secondo quanto si é appreso, in pericolo di vita.

Incidente Montauro, parla Salvini

Dopo l’intervento del Governatore calabrese Occhiuto, sui social è intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “ennesima tragedia sulla SS 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier”.