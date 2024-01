Ryanair rilancia: “nuova base a Reggio Calabria evento storico, biglietti da 14 euro a volo”

StrettoWeb

Ryanair punta sempre di più sul mercato italiano. “Apriremo due nuove basi: a Reggio Calabria, evento storico, e Trieste. In estate lanceremo sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino e dieci, da Malpensa e Orio al Serio“. A confermarlo è l’ad della compagnia aerea Michael O’Leary in un’intervista a ‘La Repubblica’ che annuncia anche una riduzione dei prezzi dei biglietti.

“La prossima estate i nostri biglietti costeranno il 4 o 5% meno“. “Tutti i nuovi voli hanno tariffe che partono da 29 euro, confido anche da 14 e 19. Chi prenota per primo paga di meno; chi compra più tardi può pagare anche 200 euro. Non vendiamo scatolette di cibo per cani a prezzo fisso: 3 euro. Vendiamo biglietti dal prezzo variabile in base alla domanda“.

Inoltre, il manager annuncia l’ingresso di Roberta Neri nel cda di Ryanair Holding: “una manager di valore, che ha grandi competenze sull’aviazione. – spiega – Ha lavorato a lungo all’Enav. È una donna. Ed è italiana. Volevamo una personalità del vostro Paese con noi, anche per la grande importanza che Ryanair assegna al vostro mercato”. A Giorgia Meloni che non ha ancora incontrato l’imprenditore rivela che chiederà “di creare le condizioni perché Ryanair possa investire, come vorrebbe, altri 8 miliardi in Italia“. Ma il governo deve eliminare “l’addizionale comunale che pagano i nostri passeggeri. Siamo stanchi di finanziare così le pensioni degli ex piloti Alitalia“.

