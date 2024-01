Aeroporto dello Stretto, ufficiale il secondo volo di Ryanair da Reggio Calabria: dopo Manchester c’è Marsiglia

StrettoWeb

Tassello dopo tassello, si va formando a rilento il piano delle 8 destinazioni di Ryanair che da aprile 2024 volerà per la prima volta nella storia dall’Aeroporto di Reggio Calabria. In attesa della conferenza stampa con l’amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O’Leary, con il governatore calabrese Roberto Occhiuto che è stato il regista di quest’iniziativa, le destinazioni si vengono a sapere soltanto andando a spulciare i voli in programma per la prossima primavera nei vari Aeroporti italiani ed europei.

Così a fine novembre abbiamo saputo del collegamento con Manchester, e oggi direttamente dal sito internet dell’Aeroporto di Marsiglia è programmato il volo Reggio Calabria-Marsiglia, appunto, da inizio aprile, ogni lunedì e ogni venerdì. Si possono vedere anche le date esatte e gli orari, mentre non è ancora disponibile il costo.

Le partenze da Reggio Calabria a Marsiglia

Le partenze da Marsiglia a Reggio Calabria

Complessivamente le destinazioni di Ryanair da Reggio Calabria saranno 8: 4 europee e 4 italiane: lo ha annunciato proprio Occhiuto a Reggio pochi giorni fa. Rimangono quindi da capire quali saranno le altre due destinazioni europee, oltre Manchester e Marsiglia, e le quattro italiane.

