Il Pd ufficializza il dietrofront: “ok a nuovo accordo con Falcomatà, evitiamo il ritorno del centrodestra”

Il Partito Democratico ufficializza il dietrofront e il ritrovato amore con il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Con una nota ufficiale firmata dal segretario comunale del partito, Valeria Bonforte, e dal capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Sera, il Pd sancisce il nuovo accordo con il Sindaco già ampiamente anticipato nella notte di ieri su StrettoWeb.

Dopo il durissimo comunicato stampa in cui il partito attaccava il Sindaco accusandolo di scelte “individualiste e antidemocratiche“, sono bastati pochi giorni a ricompattare la maggioranza. Nella nota odierna, infatti, si legge: “Prendiamo atto dell’appello rivolto da Giuseppe Falcomatà al Partito Democratico ed alla coalizione. I democratici reggini hanno sempre considerato fondamentale l’interesse della Città e la sottoscrizione di un “patto di fine consiliatura” fondato su precisi e concreti punti programmatici. Incontreremo pertanto il Sindaco per ragionare assieme di come Reggio Calabria possa conoscere un nuovo inizio fatto di interesse collettivo e sviluppo”.

“Siamo consapevoli – conclude il Pd reggino nella nota – che occorre lavorare ad impedire che le forze del cdx, responsabili del crack economico e sociale del Comune, tornino ad amministrare, il prezzo della loro incapacità lo abbiamo già pagato”.