Occhiuto a Reggio Calabria su Berlusconi, rifiuti, Pd ed Europee: “ecco cosa penso”

Non ha parlato soltanto dell’Aeroporto di Reggio Calabria, Roberto Occhiuto. Al congresso provinciale di Forza Italia al Ce.Dir, nella città dello Stretto, il Governatore Regionale ha affrontato anche altri argomenti: dai complimenti a Cannizzaro al ricordo esaltante di Berlusconi passando per la figura di Tajani, i medici cubani, le frecciate al PD, i rifiuti, le Europee.

Occhiuto: “Cannizzaro una risorsa importante”

“Quando ero capogruppo di Forza Italia, mi capitò di fare un intervento alla Camera, come quello di Francesco Cannizzaro. Appena finito, Cannizzaro si avvicinò e mi disse: ‘passa in infermeria e fatti curare’. Ora gli dico lo stesso, visto che è diventato rosso. Francesco è una risorsa importante non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Ma siccome è bravo, impegna ciascuno di noi ad essere al suo livello“, è quanto ha affermato il presidente Roberto Occhiuto.

Occhiuto ed il il 14enne Emilio, il più giovane ad aderire a FI

“Sono particolarmente felice di chiamare qui sul palco una persona che io ho visto sempre, nelle attività che svolgeva Francesco, essere presente, sotto il palco. E’ il più giovane ad aderire in Forza Italia, chiamo qui Emilio”, dice Roberto Occhiuto. Si avvicina così il giovanissimo (14 anni) Emilio, che annuncia il suo impegno a voler fare politica da grande. “Mi rivedo nei valori di Forza Italia”, afferma.

Occhiuto ed il ricordo di Berlusconi

“Come sarebbe stato felice Berlusconi di essere presente qui per vedere come Forza Italia abbia saputo conservare entusiasmo e passione anche dopo la sua scomparsa. Così come sarebbe stato felice di vedere Emilio”, rimarca Roberto Occhiuto. “Noi abbiamo avuto il migliore dei maestri, un uomo che ha saputo fare della politica ciò che deve essere realmente, l’arte di saper fare e risolvere problemi. Berlusconi non ha mai litigato, non ha mai dato l’idea di essere un leader litigioso. Ci ha chiesto di essere quelli che hanno il sole in tasca, di comunicare positività. Io non ho mai polemizzato con l’Opposizione, col PD, coi 5 Stelle, forse a volte avrei dovuto. Non l’ho mai fatto però perché credo che chi faccia politica le risposte le debba fare coi fatti e con le opere”, sottolinea Occhiuto.

Occhiuto e la polemica con il Pd

“Questa volta una piccola eccezione vorrei farla. Anche a me ha dato fastidio sentir dire dal Coordinatore Regionale del Pd, Nicola Irto, che noi facciamo congressi finti. E perché mai? Perché non litighiamo?“, evidenza Roberto Occhiuto. “Noi siamo orgogliosi di non litigare. Una Regione come la nostra, con i nostri problemi, deve avere la maturità di stare insieme per affrontare insieme i problemi. Noi non saremo mai come loro e non accettiamo lezioni da loro. A noi le lezioni le ha date il migliore dei maestri, Berlusconi”, evidenza Occhiuto.

Occhiuto sui medici cubani e Tajani

“La gente non ne può più di polemiche, servono uomini del fare. Ad esempio, tutti primi mi criticavano per i medici cubani. Ora li vuole chiunque. Mi chiamano per averli. Questo è successo grazie a Tajani, uomo della Provvidenza”, rimarca Roberto Occhiuto. “Dopo la morte di Berlusconi pensavano tutti che Forza Italia potesse scomparire e invece con il lavoro di Tajani – incredibile – si è conservata umiltà ed equilibrio. All’estero lui è ritenuto un’autorità straordinaria, si è confrontato con capi di Stato di tutto il mondo, parla fluentemente tante lingue. Se andate all’estero con Tajani è come se andaste col Papa, per le referenze di chi frequentava le Istituzioni Europee”, aggiunge Occhiuto.

Occhiuto sui rifiuti: “dove i Sindaci sono incapaci la raccolta si fa male”

“In questi anni abbiamo fatto cose che mai erano state fatte. Non è vero che i rifiuti per strada non ci sono. In alcune città ci sono, dove non si riesce a fare la differenziata. Reggio Calabria è una di queste, come si può vedere ad esempio ad Arghillà. La colpa non è della Regione”, afferma Roberto Occhiuto. “Prima del mio arrivo i Comuni li mandavano all’estero, in Norvegia e Danimarca, spendendo 340 euro a tonnellata. Certe riforme sono utili. La raccolta dei rifiuti compete ai Comuni, dove i Sindaci sono capaci di fare la raccolta i rifiuti vengono raccolti e la Regione li smaltisce. Dove i Sindaci invece sono incapaci, come in alcuni Comuni della Calabria la raccolta si fa male”, prosegue Occhiuto.

Occhiuto: “siamo riusciti a dare un racconto diverso della Calabria”

“Vado orgoglioso di alcune riforme, vedi i Consorzi di bonifica o la gestione della protezione civile. In due anni siamo riusciti a dare un racconto diverso della Calabria. Essere calabresi è un timbro di qualità e siamo visti come coloro che possono esportare esempi di buona amministrazione”, spiega il Governatore Roberto Occhiuto.

Occhiuto: “grande impegno per le Europee”

“Da parte mia ci sarà un grande impegno per le elezioni Europee. Il voto a Forza Italia in Calabria vuole dare forza al suo presidente per renderlo più autorevole con il governo nazionale. Dall’esecutivo abbiamo avuto grande ascolto vedi i 3 miliardi per la 106 e non solo, ma servono altre risorse per rendere ancora più efficiente la nostra regione”, è quanto ha affermato Roberto Occhiuto.