Myenergy Viola-Ragusa, domenica il match che vale una stagione: in palio 4 punti decisivi per i Playoff

StrettoWeb

È una settimana particolare. Si respira un’aria diversa a Reggio Calabria. Passano i giorni, il weekend si avvicina, il 28 gennaio è segnato con un circoletto nero e arancione sul calendario di tutti gli appassionati di basket. Domenica, alle ore 18:00, il PalaCalafiore ospita Myenergy Viola-Ragusa, big match della 19ª Giornata del Girone H della Serie B Interregionale.

Myenergy Viola-Ragusa: tutta Reggio Calabria al PalaCalafiore!

Coach Cigarini ha chiesto 2800 persone al PalaCalafiore domenica. Una dichiarazione d’intenti alla quale ha fatto seguito la chiamata a raccolta dell’intero roster che dietro capitan Binelli ha chiesto ai tifosi una risposta importante, superiore a quella già straordinaria che si ripete, domenica dopo domenica, dall’inizio della stagione.

Quest’anno sembra essersi riaccesa la fiammella dell’entusiasmo. La squadra è forte, giovane e ha voglia di lottare su ogni pallone. Tyrtyshnik è un fenomeno fuori categoria in grado di portare al PalaCalafiore anche la comunità ucraina. I suoi compagni non sono da meno. La caparbietà del presidente Laganà ha trovato il connubio perfetto con l’energia (è il caso di dirlo) del title sponsor Myenergy. I tifosi hanno risposto presente.

Domenica serve lo sforzo più importante della stagione. Portate un parente, un amico, un estraneo conosciuto per strada, il proprio partner e se siete single cogliete l’occasione di fare il primo passo e chiedere un appuntamento per una serata al palazzetto: se rifiuta, saprete che non è quella/o giusta/o. Domenica serve il PalaCalafiore delle grandi occasioni.

Regular season e Play-In Gold: per la Viola i 2 punti contro Ragusa valgono doppio

I 2 punti contro Ragusa valgono doppio. Non si tratta della classica frase espressa in vista di uno scontro diretto. Valgono doppio davvero. A 4 giornate dal termine, la Viola si trova al secondo posto, insieme ai siciliani, a quota 28 punti, 2 in meno dell’Orlandina capolista (30) e 4 in più di Sala Consilina (24) che occupa il quarto posto. Il vantaggio su Piazza Armerina, ultima avversaria stagionale della Viola, è di 6 punti (22).

In caso di vittoria, la Viola potrebbe chiudere i giochi per i primi 4 posti che valgono l’accesso alla seconda fase: se nella sfida tra Sala Consilina e Piazza Armerina i siciliani dovessero perdere, ci sarebbe la certezza matematica del Play-In Gold. Battendo Ragusa, inoltre, la Viola otterrebbe anche 2 punti preziosi per la postseason aumentando le possibilità di entrare nel tabellone finale dei Playoff. Nel Play-In Gold, infatti, la classifica partirà dai punti ottenuti negli scontri diretti contro le altre tre squadre del proprio girone.

Se dovesse arrivare una sconfitta, la situazione si complicherebbe parecchio. Ragusa avrebbe altri 2 punti in più per i Play-In Gold (con la Viola ha vinto all’andata all’extratime), ma non solo. Piazza Armerina, in caso di contemporanea vittoria, accorcerebbe a -4 (proprio insieme a Sala Consilina) con lo scontro diretto in trasferta nell’ultima giornata che, in caso di ulteriore passo falso, rischierebbe di essere decisivo per restare fra le prime 4.

La situazione postseason a 4 giornate dalla fine

Facciamo chiarezza sulla postseason, la formula è piuttosto contorta. Se dovesse chiudere la stagione fra le prime 4, la Viola accederebbe al Play-In Gold, la fase a ‘orologio’ che segue la regular season, insieme alle prime 4 dell’altra Division. Le squadre dalla 5ª all’8ª accederanno invece al Play-In Silver.

Si formerà quindi una classifica in cui conteranno solo i punti raccolti contro le squadre del proprio girone: per questo motivo, vincere gli scontri diretti è fondamentale. Formata la classifica, ogni squadra disputerà 8 partite (andata e ritorno) contro le squadre dell’altra Division (certa Molfetta, probabile Angri, e poi due tra Salerno, Avellino, Monopoli e Corato). Terminati gli scontri si avrà la classifica finale: le prime 6 del Play-In Gold e le prime 2 del Play-In Silver (stessa formula) andranno a formare il classico tabellone Playoff in cui si giocheranno partite ad eliminazione diretta al meglio delle 3 gare.

Play-in Gold Serie B Interregionale: lo score negli scontri diretti della Myenergy Viola

Vediamo la situazione scontri diretti della Viola:

Orlandina : sconfitta 64-67 in casa; vittoria in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti)

: 64-67 in casa; in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti) Ragusa : sconfitta 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa

: 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa Sala Consilina: vittoria in trasferta 70-73; sconfitta in casa 68-80 (2 punti ottenuti, svantaggio in caso di arrivo a pari punti)

I neroarancio hanno ottenuto 4 punti contro le dirette concorrenti e potrebbero arrivare a un massimo di 6 se dovessero battere Ragusa nella gara di ritorno.

La situazione delle avversarie:

Orlandina : 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Sala Consilina in attesa della gara di ritorno)

: 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Sala Consilina in attesa della gara di ritorno) Ragusa : 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Sala Consilina)

: 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Sala Consilina) Sala Consilina: 4 punti (2 contro la Viola, 2 contro Ragusa. Una gara da giocare contro l’Orlandina)

Play-in Gold Serie B Interregionale: la situazione con Piazza Armerina 4ª

Come spiegato in precedenza, Piazza Armerina potrebbe arrivare fra le prime 4 ed entrare nei Play-In Gold. Un’eventualità interessante per la Viola che, forte della vittoria 88-79 dell’andata, avrebbe la chance di guadagnare altri 2 punti utili alla postseason nello scontro diretto dell’ultima giornata.

In questo caso la situazione scontri diretti sarebbe:

Orlandina : sconfitta 64-67 in casa; vittoria in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti)

: 64-67 in casa; in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti) Ragusa : sconfitta 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa

: 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa Piazza Armerina: vittoria in casa 88-79 (2 punti ottenuti); il 18 febbraio la gara di ritorno

Myenergy Viola avrebbe ottenuto sempre 4 punti contro le dirette concorrenti, ma potrebbe arrivare a un massimo di 8 se dovesse battere Ragusa e Piazza Armerina nella gara di ritorno.

La situazione delle avversarie:

Orlandina : 10 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 4 contro Piazza Armerina)

: 10 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 4 contro Piazza Armerina) Ragusa : 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Piazza Armerina)

: 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Piazza Armerina) Piazza Armerina: 2 punti (2 contro Ragusa, 0 contro la Viola in attesa della gara di ritorno)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.