Myenergy Viola, la carica Cigarini: “contro Ragusa voglio 2800 tifosi al PalaCalafiore!”

StrettoWeb

“Siamo partiti molto bene con un parziale di +15. Poi abbiamo cominciato a fare rotazioni ma abbiamo finito il secondo quarto sempre sopra di 15. Abbiamo attaccato bene la zona. A me interessava solo portare a casa tutte e 3 le partite, venivamo da due sconfitte, volevo una reazione. La reazione c’è stata“. Coach Cigarini si tiene stretti 6 punti raccolti in una settimana, praticamente uno al giorno di media, viste le 3 partite giocate dalla domenica al sabato di una Viola che, con Myenergy come title sponsor, non poteva che dar fondo a tutte le sue energie.

Vittoria mai messa in discussione nella sfida di ieri contro Castanea, così come contro Milazzo e Messina nelle sfide precedenti. Prima del trittico, i reggini venivano da 2 ko a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno e dovevano dare un segnale forte, anche dal punto di vista caratteriale. “Precedentemente, durante il campionato, avevamo fatto 1 sconfitta (contro l’Orlandina, ndr) e 5 vittorie, 1 sconfitta (contro Ragusa, ndr) e 5 vittorie. Non sapevo se dopo due sconfitte saremmo stati capaci di reagire così. Siamo stati molto bravi a restare sul pezzo, anche nelle rotazioni a 10. Sono contento per la vittoria. In alcuni sprazzi anche della prestazione, in altri caliamo troppo di intensità. Forse sbaglio io a fare dei quintetti, riguarderò la partita e valuterò“, ha aggiunto coach Cigarini.

Per la Myenergy Viola 3 partite in una settimana: c’è un po’ di stanchezza

Coach Cigarini non nasconde qualche errore dovuto alla stanchezza: “già ieri in allenamento eravamo un po’ ‘svampiti’ sulle cose che dovevamo fare. Tre partite ravvicinate, soprattutto con una formazione come quella di Castanea che non aveva niente da perdere, perchè a loro vincere o perdere contro di noi non gli cambiava niente, cambia più a noi visto che ci sono due partite fondamentali come Piazza Armerina-Orlandina e Basket School Messina-Sala Consilina che a seconda dei risultati ci cambia la classifica per i primi 4 posti, devo dire che siamo andati bene anche se ci sono stati alti e bassi“.

Domenica big match: Myenergy Viola-Ragusa

Coach Cigarini chiama a raccolta i tifosi: “la partita contro Ragusa è molto importante, vale 4 punti, due per questa classifica e 2 per la prossima. È una partita che va giocata. Io mi auguro che avremo tanta tanta gente, so che la gente risponderà. Me lo sento dentro, faremo un bel numero, secondo me 2500-2800 persone le vorrei vedere, pronte ad aiutarci nei momenti difficili e non solo in quelli di euforia. Invito tutti a venire domenica al PalaCalafiore“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.