La Myenergy Viola chiama a raccolta i tifosi: contro Ragusa serve la bolgia del PalaCalafiore | VIDEO

Prosegue il conto alla rovescia verso la sfida di domenica pomeriggio fra Myenergy Viola e Virtus Kleb Ragusa. I reggini, superato il tour de force di 3 gare in una settimana con 6 punti in tasca, si avviano verso la super sfida dopo aver fatto il pieno di entusiasmo. Archiviate le due sconfitte tra fine 2023 e inizio 2024, i ragazzi di coach Cigarini hanno voglia di imporsi nel big match fra le due seconde in classifica.

Myenergy Viola-Ragusa: in palio due punti pesantissimi

In palio più dei classici due punti. E non è una frase fatta. Se è vero che poter battere Ragusa può essere un segnale importante dal punto di vista dell’autostima, in particolar modo dopo il rocambolesco ko all’overtime dell’andata con i siciliani in trance agonistica stile Golden State, è anche vero che i 2 punti ottenibili potrebbero chiudere il discorso relativo alle prime 4 posizioni in regular season e soprattutto sarebbero utili proprio in vista della classifica del Play-In Gold. Le motivazioni di Ragusa sono identiche.

Myenergy Viola-Ragusa: l’appello ai tifosi per riempire il PalaCalafiore

Per vincere servirà una grande gara fra due roster che hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari. Cosa può fare la differenza? Il pubblico. Coach Cigarini ha chiesto 2800 persone al PalaCalafiore domenica pomeriggio alle ore 18:00. La squadra ha rinnovato il suo appello con un video diffuso sui social in cui capitan Binelli, con accanto i compagni, chiama a raccolta i tifosi: “domenica abbiamo bisogno di voi!“.

