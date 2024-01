Myenergy Viola, furia Cigarini: “un tecnico ha rovinato la partita. Reggio Calabria da applausi”

StrettoWeb

Myenergy Viola sconfitta da Ragusa nel big match del PalaCalafiore. Coach Cigarini, espulso nel quarto periodo di gioco, ha analizzato così la gara, concentrandosi sulla gestione arbitrale della partita.

“Io è tutta la settimana che preparo la partita. C’è tutto un lavoro dietro che viene vanificato dopo 3 minuti di partita con un tecnico. Tre minuti di partita con un tecnico! Stessa cosa fatta al collega di Sala Consilina, stessa cosa a Castanea. Spiegatemi perchè? Dopo 3 minuti di partita un tecnico. Poi nel momento cruciale prenderne un altro ed essere buttato fuori davanti a 3000 persone. Ve l’ho chiesto prima di Natale e nessuno mi ha risposto: chi sono i protagonisti?

Marcus Brown, secondo miglior realizzatore, fa 1 tiro libero (tecnico, ndr) in 22 minuti di gioco. Lui prende un fallo e basta… c’è qualcosa che non va?! Io volevo viverla questa partita, non entrare nello spogliatoio e non sapere neanche il risultato. I protagonisti sono i giocatori, la gente vuole venire a vedere giocare a basket. Io non ci sto.

Comunque della partita non posso parlarne perchè non l’ho vista. Non è successo niente. Dovevamo essere dalla 5° all’8ª. Con Sala Consilina che ha vinto contro Piazza Armerina, mancano 3 giornate, abbiamo un +6, a meno che non succeda chissà cosa, dovremmo essere fra le prime 4. Grande applauso ai ragazzi e alla società. Loro avevano più esperienza di noi. Ci deve servire per migliorare. Devo fare i complimenti al pubblico, un 10 e lode: si è mosso un popolo, 3000 persone (compresi i collegati) non so dove si vedano. Sono stracontento. Un applauso immenso a questa gente“.

