PalaCalafiore infernale, ma non basta: applausi per una bella Viola sconfitta a testa alta contro Ragusa

AGGIORNAMENTI

Fine 4° QT - La Viola perde 82-85 Ultimi 10 tutti da vivere! Seck nel traffico, 2 punti (57-61). Piscetta risponde (57-63). Aguzzoli ne mette 2 (59-63). Tecnico per proteste a Cigarini: espulso. Sorrentino, impaurito dal PalaCalafiore, sbaglia il libero (59-63). Simonetti in lunetta: 1/2, Viola a un possesso di svantaggio (60-63). Due per Epifani (60-65). Fallo tecnico a Ragusa: in lunetta Tyrtyshnik sbaglia. Tap-in di Aguzzoli e Cessel insieme, scene da Holly e Benji, ma sono 2s (62-65). Cessel a rimbalzo offensivo, dopo due errori dei compagni, corregge l’ui (64-65). Mavric stoppa, poi prova un passaggio stile Patrick Mahomes, modello NFL, Aguzzoli non riesce a tenerla in campo, che peccato… Dall’altra parte Simon si butta dentro e si prende 2 liberi: 2/2 (64-67). Tyrtyshnik fermato da Gaetano (4 falli), va in lunetta: 2/2 (66-67). Tripla di Simon (66-70). Aguzzoli in lunetta: 2/2 (68-70). Gaetano da sotto, duella con Simonetti, 2 punti (68-72). Simonetti in lunetta: 2/2 (70-72). Fuori Gaetano per falli! Aguzzoli in lunetta: 1/2 (71-72). Geniale Tyrtyshnik: si prende un tecnico su sportellata dell’avversario in contropiede: dalla lunetta fa 2/2 (73-72). Vantaggio neroarancio! Tripla di Cioppa (73-75). Tripla di Sorrentino (73-78). Due liberi dentro per Epifani (73-80). Tripla di Tyrtyshnik (76-80). Epifani fa 1-2 dalla lunetta (76-81). Tripla di Aguzzoli (79-81). Sorrentino in lunetta: 2/2 (79-83). Due liberi dentro per Cioppa (79-85). Tripla di Maksimovic in transizione (82-85).

Fine 3° QT - Viola sotto 55-61 Si torna in campo! Due punti per Aguzzoli (40-42). Realizza 2 liberi Mavric (42-42). Vavoli spezza la parità (42-44). Fallo tecnico fischialo alla Viola: Brown realizza (42-45). Schiacciatona di Simon che brucia la linea laterale e la retina (42-47). Aguzzoli realizza, dall’altra parte due liberi per Gaetano (45-49). Tripla di Sorrentino, dall’altra parte risponde da 2 Mavric (47-52). Due liberi per Cioppa (47-54). Due per Simon, allunga Ragusa (47-56). Tyrtyshnik fa 1/2 dalla lunetta (48-56). Aguzzoli scappa via da solo, 2 al vetro (50-56). Simonetti elegante sotto canestro: bel movimento in virata per liberarsi e 2 punti (52-56). Tripla di Simon (52-59). Tyrtyshnik fa 1/2 dalla lunetta (53-59). Due liberi dentro per Cessel (55-59). Due liberi per Simon (55-61).

Record stagionale di spettatori! Aggiornamento dalla biglietteria: circa 2200 i presenti, è record stagionale al PalaCalafiore!

Fine 2° QT - Viola sotto 38-42 all'intervallo Due per Mavric pescato sotto canestro (17-25). Due per Tyrtyshnik su assist di Simonetti (19-25). Gaetano fa w/2 dalla lunetta. (19-27). Due per Piscetta (19-29). Sorrentino con il sottomano (19-31). Due cons fallo per Aguzzoli, gioco da 3 punti completato (22-31). Aguzzoli al tap-in offensivo, preziosissimo (24-31). Tripla di Vavoli (24-34). Cessel dalla lunetta fa 1/2 (25-34). Due per Cessel, tre per Tyrtyshnik, la Viola accorcia (30-34)! Vavoli fa 1/2 dalla lunetta (30-35). Tyrtyshnik non tradisce dalla lunetta: 2/2 (32-35). Tripla pesantissima di Cioppa (32-38). Magnifica penetrazione di Aguzzoli che scarica in angolo: Tyrtsyshnik non tradisce! (35-38). Gaetano con contatto, nel pitturato è forte forte ‘Magic Frank’ (35-40). Tripla di Simonetti (38-40). Buzzer beater di Gaetano, ancora con contatto (38-42).

Fine 1° QT - Viola sotto 15-25 Si comincia. Conferma lo starting 5 coach Cigarini: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli, Mavric. Tap-in vincente di Franco Gaetano (0-2). Gran lavoro sotto canestro di Mavric, due punti di forza e furbizia (2-2). Nel traffico Tyrtyshnik (4-2). Due per Gaetano, altri 2 per Aguzzoli dall’altra parte (6-4). Due con fallo per Gaetano. Tecnico a coach Cigarini. Cioppa realizza il libero. Gaetano sbaglia il suo tiro dalla linea della carità (6-7). Due punti per Gaetano, giocatore di ben altra categoria (6-9). Tyrtyshnik non è da meno! Penetrazione e due liberi conquistati: 2/2 (8-9). Tripla di Cioppa (8-12). Tripla di Mateja Maksimovic! (11-12). Due per Vavoli (11-14). Tripla di Sorrentino (11-17). Altri 3 per Sorrentino, bombe pesante dalla distanza (11-20). Ancora Gaetano (11-22). Mavric fa 1/2 dalla lunetta (12-22). Tyrtyshnik, 3 punti importantissimi per la Viola! (15-22). Tripla di Cioppa (15-25).