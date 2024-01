Myenergy Viola-Ragusa, Aguzzoli: “c’è mancato poco. Ce la giochiamo con tutti in postseason”

StrettoWeb

Thomas Aguzzoli, come sempre, uno dei più positivi in casa Myenergy Viola, anche nelle sconfitte, come questa sera. L’ala piccola dei reggini ha firmato 23 punti nel ko interno contro Ragusa, big match di alta classifica che ha lasciato l’amaro in bocca ai neroarancio.

“È stata una partita durissima. Siamo partiti sotto, alla lunga ci siamo ripresi, come d’altronde nel girone d’andata. Ci è mancato qualcosa nel finale: un po’ di lucidità, di stanchezza, loro sono stati più cinici“, ha ammesso Aguzzoli.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla postseason e sul livello della Viola rispetto alle rivali, Aguzzoli ha dichiarato: “abbiamo dimostrato, già da inizio anno, che ce la giochiamo con tutti, con le big, con squadre più attrezzate. Alla fase orologio non abbiamo paura di niente e di nessuno. Dobbiamo migliorare e gestire questi momenti decisivi“.

In merito al pubblico Aguzzoli ha dichiarato: “pubblico bellissimo stasera. Penso sia stato tanto merito loro se andando sotto siamo riusciti a rientrare. Un ringraziamento speciale al pubblico e speriamo di ritrovare questo clima in tutte le partite“.

