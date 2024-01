Clamoroso “Il Fatto Quotidiano”: “Falcomatà infiltrato di Renzi nel Pd, strizza l’occhio al centrodestra”

Quello che è successo a Reggio Calabria da ottobre ad oggi è alquanto anomalo. Da un punto di vista politico il ritorno di Giuseppe Falcomatà, dopo la sentenza sul caso Miramare, ha provocato un’enorme polverone all’interno della coalizione di Centro/Sinistra. Dopo oltre 70 giorni di stasi, il sindaco ha formato una Giunta senza partiti, escludendo Pd, Dp, Italia Viva, Socialisti. Il primo cittadino è riuscito a vincere su tutti i fronti la guerra interna al Partito Democratico, mettendo all’angolo Nicola Irto e Nino De Gaetano e adesso può esultare perchè è più forte politicamente e può ragionare con calma sul futuro.

Su “Il Fatto Quotidiano”, l’analisi del giornalista Lucio Musolino, è estremamente dura:

Il giornale fondato da Marco Travaglio analizza la scelta di Falcomatà di mettere in Giunta Rosanna Scopelliti, ex Pdl, nonchè la virata sul Ponte sullo Stretto.

“Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo tra il sindaco e il “suo” partito, dopo che già in passato gli aveva “perdonato” l’aver messo in giunta un’ex deputata del Popolo della Libertà dopo aver cantato “Bella ciao” per festeggiare la vittoria elettorale. L’ultima, in ordine di tempo, è la questione del Ponte sullo Stretto. La giravolta di Falcomatà prende slancio nel 2014, quando nel programma elettorale aveva scritto che “è evidente che la futura amministrazione della città metropolitana opporrà un secco ‘No’ al ponte sullo Stretto”. “La nostra terra – sosteneva – non ha bisogno di altre cattedralinel deserto, di altri pacchetti Colombo per sopire la coscienza dei cittadini dell’area metropolitana dello Stretto”. Dopo la prima elezione, il sindaco aveva ribadito il concetto ai microfoni di Sky e rassicurato i suoi elettori: “La mia posizione è che non serve un ponte per unire le due sponde. Sono molto convinto che rendere finalmente lo Stretto patrimonio dell’umanità possa, in termini di risonanza mondiale, in termini di pubblicità, essere molto più importante di qualsiasi infrastruttura”. Nel 2019 il “volteggio” del politico reggino prosegue (“Bisogna fare uno sforzo culturale, uscire dalla logica ‘Ponte sì, Ponte no’, ma ragionare sul Ponte”) fino ad arrivare a mercoledì quando la piroetta di Falcomatà si è chiusa con la partecipazione al convegno “Palermo/Helsinki: il corridoio con il ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d’Europa”.