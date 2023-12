Reggio Calabria: le casette di Piazza Castello e il danno erariale | VIDEO

StrettoWeb

Che le casette natalizie di Reggio Calabria, e in particolare quelle di Piazza Castello, siano state un flop è ormai cosa nota. Ma d’altronde basta fare una passeggiata per le strade della città per rendersene conto. Il video in alto, girato ieri, è l’ennesimo in cui i cittadini immortalano la desolazione di una festa che non è mai partita. “Togliete le casette da Piazza Castello, che senso ha tenerle ancora lì? C’è un evidente danno erariale“, scrive a commento del video la cittadina reggina che lo ha inviato alla nostra redazione.

La causa principale del fallimento di quello che doveva essere il villaggio dello Street Food a Piazza Castello è stata la mancanza di autorizzazioni per gli operatori che dovevano somministrare cibi e bevande. Ma non solo. Il ritardo con il quale l’amministrazione ha affidato l’organizzazione a Svi.Pro.Re., la mancanza di programmazione e l’approssimazione evidente nel provare a mettere su qualche iniziativa, sono gli imputati principali di questo che da molti è stato definito il più triste Natale di Reggio.