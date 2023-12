340.000 euro a Svi.Pro.Re. per il Natale e il risultato è una Reggio deserta | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ma dove sono finiti i 340.000 € destinati a Svi.Pro.Re. per il cosiddetto Natale Metropolitano (che poi metropolitano non è perché prevedeva iniziative quasi esclusivamente a Reggio Calabria)? Saranno finiti nelle poche luminarie arrivate per giunta in ritardo? O nelle casette vuote disertate persino dagli esercenti, pasticceri in primis? La fotogallery scorrevole in alto e i video in calce all’articolo mostrano alcuni momenti di ieri pomeriggio, di ieri sera e di stamattina, in un arco temporale che va dalle 10 alle 12 circa di oggi.

Ieri pomeriggio, sabato prenatalizio, le casette erano quasi tutte chiuse, fatta eccezione per due o tre ancora in fase di allestimento. Ed è l’ultimo week-end prima di Natale. Cosa serve ancora per dichiarare il fallimento di un’organizzazione inesistente?

Ieri molti pasticcieri al Duomo non si sono nemmeno presentati. E oggi la situazione non è molto differente: sempre in piazza Duomo ci sono tre casette aperte su dodici. Lo Street Food in Piazza Castello è sostanzialmente senza “food” perché non ci sono i permessi. E senza gente. Le immagini, tristi e desolanti, parlano chiaro.

Reggio Calabria: casette vuote di fronte al Castello

Reggio Calabria: casette di piazza Italia chiuse

Reggio Calabria: casette vuote in piazza Castello