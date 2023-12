Reggio Calabria e le vittime del Natale fallimentare, Associazione L’Oro di Febea: “quest’anno niente esposizione”

StrettoWeb

“Non avremmo voluto scrivere nulla in merito alle esposizioni mancate de L’Oro di Febea sul viale Zerbi, ma è doveroso farlo, per rispetto di tutte quelle persone che oggi, vista la bella giornata, ci aspettavano sulla via Marina. Abbiamo ricevuto tante telefonate da chi, attendeva questo periodo per regalare ad amici o parenti un pezzo di arte, perché un regalo realizzato a mano, significa regalare qualcosa di unico, di ricercato e magari personalizzato; i nostri creativi si erano organizzati al meglio perché, sappiamo bene, che le feste a tema, forse il Natale più di tutte, ispira la fantasia e la creatività“. E’ quanto si legge in un post su Facebook dell’Associazione L’Oro di Febea.

“Purtroppo, con immenso rammarico, a causa delle ristrettezze della delibera comunale per la manifestazione d’interesse per il Natale, che ha individuato una sola area per tutti gli hobbisti, (detta così sarebbe stato anche bello e originale, ma avremmo dovuto condividere lo spazio con un mercato ordinario e no con una manifestazione dal tema natalizio) siamo stati “costretti” ad essere assenti sul “nostro” amato territorio“, prosegue il post.

“Chi ci segue, sa quanto come associazione teniamo alla cultura dell’artigianato, a far riscoprire mestieri che con il tempo si stanno perdendo, a far riscoprire o forse a volte scoprire ai bimbi, il piacere di realizzare qualcosa fatta con le proprie manine ( infatti avevano anche organizzato dei laboratori creativi che abbiamo dovuto annullare) Questo piccolo intoppo, che per noi comunque tanto piccolo non è, di sicuro non ci fermerà. Saremo presenti ad altri eventi per i quali è stata chiesta la nostra partecipazione e saremo ben lieti di mostrarvi la nostra Arte.

Grazie a chi continua a seguirci e soprattutto a sostenerci.

Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook dove verranno pubblicate nuove iniziative“, conclude il post.