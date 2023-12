Meglio tardi che mai, inaugurato il Villaggio di Babbo Natale: il programma di tutte le iniziative a Reggio Calabria

StrettoWeb

Meglio tardi che mai. Sebbene con estremo ritardo, a Reggio Calabria, proseguono le attività per le festività natalizie. Dopo le polemiche, non ancora placatesi dei giorni scorsi, sulla società in house Svi.Pro.Re., alla quale la Città Metropolitana ha affidato il compito dell’organizzazione del Natale, si tenta di salvare il salvabile. E’ stato inaugurato, poco fa, il villaggio di Babbo Natale alla Villa Comunale. Nell’occasione è stato anche diffuso il programma completo delle altre iniziative programmate dagli enti che si svolgeranno fino a gennaio 2024.

Cinque i villaggi in città che animeranno cinque centralissime aree. Villaggi, performance sul corso Garibaldi, eventi solidali, spettacoli al Cilea e non solo. A presentare il programma del Natale 2023, l’amministratore unico della Svi.Pro.Re Michele Rizzo:

“abbiamo ideato un palinsesto sviluppato su diverse aree della città toccando cinque piazze centrali ma anche la periferia e la provincia. Abbiamo cercato di coinvolgere inoltre tutte le classi sociali. A piazza Duomo c’è il Villaggio dei dolciumi con esibizioni e masterclass effettuati dai nostri maestri gelatieri. A piazza Italia ci sarà il mondo dell’artigianato con ceramiche e creazioni manuali che raccontano la nostra cultura. Piazza Castello sarà la piazza dello street food, sotto il Castello Aragonese, illuminato a festa per la prima volta, si esibiranno numerosi dj reggini e band musicali. E per il Capodanno ci sarà una grande reunion per chi vuole ballare fino a tarda notte. Consultate il programma e vivete nel migliore dei modi il Natale. Lo abbiamo ideato per voi”.

Michele Rizzo, amministratore unico di Sviprore, spiega gli eventi del Natale 2023 di Reggio Calabria: “corso Garibaldi sarà il fulcro delle nostre attività, ma ci saranno eventi anche Piazza Duomo, Piazza Italia e Piazza Castello. Abbiamo pensato a tutte le fasce di età”.

Michele Rizzo, amministratore unico di Sviprore, spiega gli eventi di Natale a Reggio Calabria

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, presente all’inaugurazione, ha rimarcato: “Reggio Christmas City prende sempre più forma, prima con l’accensione dell’albero, poi con i mercatini natalizi ed oggi con il villaggio alla villa comunale. Il Natale comincia ad ingranare nonostante le difficoltà e a scalare le marce e vedrà la nostra città protagonista con eventi che riguardano l’arte, la cultura, lo spettacolo e soprattutto il sociale”. Nel programma del Natale 2023 si evidenziano diversi pranzi solidali, con appuntamenti rivolti ai bambini meno fortunati con la consegna di doni speciali e tombolate solidali. “A Reggio si respira finalmente un clima natalizio – continua il sindaco metropolitano di Reggio Calabria – Ci auguriamo che i reggini possano vivere con serenità e con il sorriso le festività del Natale”.

Natale a Reggio Calabria, le parole di Falcomatà