Natale a Reggio, flop dei concerti a piazza Castello: “come Sviprore ha speso 340 mila euro?”

Già il primo concerto previsto dal Natale a Reggio Calabria, in piazza Duomo, lo scorso 21 dicembre, è risultato fallimentare. I ragazzi che sono saliti su quel palco hanno cantato più per senso del dovere nei confronti dell’impegno preso che per altro, visto che c’erano solo un drappello di spettatori, non più di dieci (come è possibile vedere dalla seconda foto della gallery scorrevole in alto, scattata la sera del 21 durante il concerto). E ieri sera la desolante scena si è ripetuta. Inesorabile e triste, come si può vedere nel video in calce all’articolo.

E la situazione non era molto diversa nelle altre piazze. Basti pensare al video, divenuto virale, girato ieri in piazza Duomo (Le immagini del Natale più triste di sempre). In merito a questo che sempre più si configura come un clamoroso fallimento per la città, con un Natale a Reggio che lascerà diversi strascichi dietro di sé, abbiamo ricevuto le considerazioni di un cittadino che pubblichiamo di seguito:

“I risultati di una programmazione inesistente, di scelte punitive nei confronti delle nostre associazioni private di avvisi pubblici. La nostra città ha il dovere di sapere come Sviprore ha speso i 340 mila euro. Dispiace per gli stoici ragazzi che ci hanno messo la faccia salendo sul palco stasera (ieri sera, ndr), il disastro di questo Natale non è certo responsabilità loro“.

Natale a Reggio: concerto flop a piazza Castello