Capodanno Rai, Amadeus esalta la Calabria: “qui sole, mare e si mangia bene” | VIDEO

Grande attesa a Crotone per il Capodanno Rai “L’anno che verrà”. Intanto, da ieri, è in Calabria, il noto presentatore Amadeus, il quale, in un video con il presidente Roberto Occhiuto, esalta la nostra regione: “sono molto felice, qui c’è il sole, il mare, si mangia bene e come non ricordare l’accoglienza. Vi aspetto tutti a Crotone”.

Il presidente della Regione, nel ringraziare Amadeus, afferma: “è un momento molto importante per la Calabria, lo spettacolo di Capodanno sarà un veicolo di promozione fondamentale”, conclude il Governatore.