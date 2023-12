Capodanno Rai, Amadeus stregato da Crotone: “svegliarsi e vedere il mare è una delle cose più belle” | VIDEO

StrettoWeb

Amadeus da qualche ora è a Crotone. E’ arrivato ieri sera nella città che domani lo ospiterà per il Capodanno Rai “L’anno che verrà”. Con tantissimi artisti nazionali e non solo, accompagnerà la notte a cavallo tra vecchio e nuovo anno, affascinante palcoscenico per la Calabria, che per una notte avrà gli occhi di tutta Italia. Il conduttore, arrivato ieri sera nella città pitagorica (ieri sera si sono anche tenute le prove), si è svegliato questa mattina con l’affaccio sul mare.

Capodanno Rai Crotone: la storia di Amadeus che domani condurrà “L’anno che verrà”

Non poteva che rimanerne estasiato e non poteva non esaltare questo in una storia Instagram pubblicata in mattinata. “Buongiorno, svegliarsi e vedere il mare è una delle cose più belle in assoluto“, ha detto in sottofondo. Poi Amadeus si è spostato alla Lega Navale per la conferenza stampa dell’evento di domani sera. Crotone e la Calabria non stanno più nella pelle e continuano il countdown che avvicina sempre di più il Capodanno Rai. A corredo dell’articolo alcune immagini e qui di seguito il video della storia di Amadeus.

