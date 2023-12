In trepidante attesa: Amadeus esalta la Calabria e svela gli ultimi dettagli de “L’anno che verrà” | FOTO

StrettoWeb

Ormai è tutto pronto: mancano poco più di 24 ore all’evento più atteso dell’anno… che verrà. A Crotone l’emozione è palpabile e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato ieri con l’arrivo di Amadeus. Il Capodanno Rai sarà un gran successo o, almeno, le premesse sembrano esserci tutte. Ieri sono iniziate le prove generali con le coreografie del corpo di ballo che faranno da cornice all’evento in diretta nazionale. Una novità, per la regione Calabria, che ospita per la prima volta la trasmissione in diretta nazionale “L’anno che verrà”, in onda domani sera a partire dalle 21:30.

La conferenza stampa alla Lega Navale

A confermare l’entusiasmo crescente è stato lo stesso Amadeus alla conferenza stampa di oggi, alle 12:30 alla Lega Navale di Crotone. Presenti Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria, Anton Giulio Grande – Commissario straordinario Calabria Film Commission, Vincenzo Voce – Sindaco Comune di Crotone, Sandro Cretella – Vicesindaco Comune di Crotone, Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time, Sergio Santo – Amministratore Delegato Rai Com.

Amadeus, per la nona volta consecutiva al timone dell’acclamata trasmissione, ha aperto il suo intervento dichiarando di “essere felicissimo di stare qui: non ero mai stato Crotone, ma è bello essere in questa città e, da amante della musica, sono contento di essere nella patria del grande Rino Gaetano. L’evento sta un po’ scombussolando la città ma, allo stesso tempo, l’accoglienza e l’entusiasmo sono molto forti. Quelle di Crotone sono immagini bellissime, che tutta l’Italia e tutto il mondo vedrà”.

“E’ una regione straordinaria – prosegue il conduttore – che ha un potenziale incredibile: da ragazzino l’attraversavo per andare a Palermo (città natale) e ho notato una bellezza lunga lunga, di spiagge, di montagne, particolare ma ancora da scoprire”. L’anno che verrà sarà quindi il trampolino di lancio per spingere il turismo in Calabria e, in particolare, a Crotone: “sono sicuro che l’anno prossimo, dopo aver visto tutta questa bellezza, in molti verranno qui a trascorrere le vacanze estive“.

Amadeus non perde occasione di coinvolgere anche la parte istituzionale presente alla conferenza stampa, dichiarando che lo sviluppo turistico è possibile solo se va di pari passo con quello dei trasporti: “le persone che sono qui, su questo palco, devono fare il massimo. Tanto fanno gli esercizi commerciali, i ristoranti, ma anche i trasporti perché è giusto che ci si venga con facilità a Crotone. Bisogna incentivare le famiglie e i turisti a spostarsi. L’obiettivo è accendere un meritato faro su una città che deve essere vista, vissuta e amata“.

Gli ospiti e il tributo a Rino Gaetano

“Ho cercato di portare qui in Calabria dei nomi che ritenevo importanti nei vari generi, come faccio per Sanremo. Dalla tradizione, come Ricchi e Poveri, Romina Power e Cugini di Campagna fino ad Annalisa, i The Kolors, Dargen D’amico e Sangiovanni per unire tanti volti musicali. L’importante è che ci sia energia e che il pubblico possa cantare. Già ieri, alle prove, la piazza era già piena ed è questo quello che conta. Tutto questo viene fatto per la Regione e per la città: il nostro compito è portato a termine quando Crotone verrà riconosciuta”.

Un passaggio importante è il medley che verrà interamente dedicato a Rino Gaetano, definito da Amadeus “un genio della musica italiana: c’è un sentimento particolare e personale che mi lega agli artisti di questa regione, perché è una terra che esprime arte e, come tale, va celebrata”. Oltre a Rino, Amadeus ha citato altri grandi volti della musica, quali Loredana Bertè, Mia Martini e Mino Reitano, ricordando il grande trascorso artistico che è nato dalla nostra terra.

Occhiuto: “Amadeus ha portato in Calabria entusiasmo straordinario”

“Amadeus ha portato un entusiasmo straordinario, lo ringrazio molto per il lavoro che svolge e per averlo voluto svolgere in Calabria con L’anno che verrà”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà’, il capodanno della Rai che domani sarà trasmesso in diretta da Crotone.

“Crotone è una città con grandi potenzialità, purtroppo inespresse dal punto di vista turistico: ha un mare straordinario, ha un territorio nel quale è immerso il mito della Magna Graecia. È la città di Pitagora, è una città che dista pochissimo da una montagna spettacolare. Quindi è una città che può davvero fare del turismo il suo driver di sviluppo, e sono molto felice che ci sia questo importante evento di promozione territoriale”.

Il governo regionale lavora per promuovere territorio e per risolvere problemi

“Governo una Regione straordinaria ma complicata, quindi ho il dovere di promuovere il nostro territorio, di farlo conoscere per le ricchezze che ha, perché si parla spesso dei problemi della Calabria e non delle ricchezze che ha. Mentre si svolge questa opera di promozione è importante intervenire, come si sta facendo, ad esempio sulle infrastrutture. E sono molto felice perché nelle prossime settimane verranno consegnati i lavori della Strada Statale 106 del tratto tra Crotone e Cutro”.

“Verranno banditi i lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria Jonica, ci saranno importanti investimenti sul sistema aeroportuale, perché ci saranno compagne aeree che faranno più rotte dalla Calabria. Bisogna intervenire per affrontare i problemi e per fare in modo che non diventino una barriera allo sviluppo del territorio”.

In pochi mesi Calabria è entrata nelle case di 50mln di italiani

“L’accordo che abbiamo fatto con la Rai è un accordo che è stato finora molto utile per la Calabria. C’è questa iniziativa che oggi presentiamo, ‘L’anno che verrà’, che è di straordinaria importanza, con un cast stellare. Ma nell’accordo biennale che abbiamo fatto con la Rai abbiamo previsto anche 50 spazi annuali in altrettante produzioni Rai per promuovere le straordinarie ricchezze di questa Regione. Solo i primi spazi, quelli che sono andati in onda negli ultimi mesi, hanno fatto entrare la Calabria nelle case di 50 milioni di italiani“.

“Gli ascolti ci dicono che queste trasmissioni che hanno descritto la montagna calabrese, i borghi calabresi, la cultura calabrese, il mare calabrese, sono state viste da 50 milioni di italiani. Quindi, grazie alla Rai che riesce ad essere un’impresa che sa fare promozione del territorio ed è riuscita a promuovere molto bene questa straordinaria Regione”.