Capodanno frizzante ed esplosivo in tutta la Calabria e a Messina. A fare eccezione resta solo una città…

StrettoWeb

La Calabria sarà quest’anno protagonista di un Capodanno esplosivo e dai mille volti, non solo per l’evento Rai che porterà a Crotone oltre quaranta artisti, ma anche per come molti comuni si stanno organizzando. A Cosenza, ad esempio, è previsto il concerto di Giorgia, che ha già mandato in visibilio i fan della nota cantante. Sempre nel cosentino, a Corigliano Calabro, si attende invece il concerto di Max Pezzali.

Nel reggino, invece, a Palmi ad intrattenere la folla ci saranno Tananai e Rocco Hunt. E questi sono solo alcuni degli eventi organizzati dai comuni calabresi, con una ricchezza dei programmi alquanto notevole e artisti di altissimo livello ovunque. In questo quadro, però, c’è una grande eccezione che, nel silenzio più assoluto, fa un rumore assordante: Reggio Calabria. La città calabrese dello Stretto è l’unica “mela marcia” della regione. Persino nella ‘dirimpettaia’ siciliana, Messina, il Capodanno sarà magico: con i Pooh, Dolcenera, Gabry Ponte ed il Capodanno a piazza Duomo, con oltre 200 iniziative previste.

Insomma, a Reggio riusciamo sempre a farci riconoscere in peggio. E d’altronde cosa ci si può aspettare da un Comune che ancora, al 6 dicembre, non ha organizzato nemmeno le attività basiche e canoniche del Natale? Fra due giorni dovrebbero essere montate le casette di legno natalizie, ma ad oggi non c’è nessuna comunicazione ufficiale in merito e gli espositori brancolano nel buio.

Verosimilmente Reggio Calabria dovrà accontentarsi, l’ultimo giorno dell’anno, di quelli che sparano le magnum in piazza Duomo, quelli che suonano la tarantella in Piazza Italia e quelli che giocheranno a morra nelle viuzze secondarie. Che gioia! Natale sta arrivando…