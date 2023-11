StrettoWeb

Tutto pronto a Palmi per il cartellone degli eventi del Natale 2023. In un post su facebook, il sindaco Giuseppe Ranuccio annuncia: “pronti per un grande Natale? Musica, cinema, luminarie, animazione, teatro, spettacoli per grandi e piccini, gastronomia e tante altre sorprese ancora”, rimarca Ranuccio.

“A breve il calendario completo per un Natale che si preannuncia davvero straordinario“, conclude Ranuccio.