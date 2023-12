Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro: “i lavori proseguono, si lavora al potenziamento dei voli” | INTERVISTA

StrettoWeb

Proseguono i lavori di ammodernamento dell’Aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti” previsti dall’emendamento Cannizzaro, ovvero i 25 milioni di euro che il deputato reggino è riuscito ad accaparrarsi per rendere più nuovo e funzionale uno scalo che negli ultimi anni ha rischiato di chiudere.

“Abbiamo zittito i detrattori, il ritardo dei lavori non era dipeso da me ma dalla burocrazia e dalla pandemia. Quando tutto sarà finito, lo scalo sarà moderno. Inoltre, si sta lavorando al potenziamento dei voli per rendere sempre più efficiente il Tito Minniti”, evidenza Cannizzaro a margine dell’evento di Forza Italia a Villa San Giovanni.