Ponte sullo Stretto e G7, Cannizzaro: “Villa San Giovanni snodo cruciale dell’Area dello Stretto” | INTERVISTE

Il Coordinamento comunale di Forza Italia ha indetto un incontro dal titolo “Villa San Giovanni, oggi snodo cruciale di domani”, che si è svolto, presso la Sala conferenze dell’Hotel “La Conca”. Alla conferenza hanno preso parte Sindaci ed Amministratori di Forza Italia dell’Area dello Stretto, i Consiglieri comunali villesi di Forza Italia e l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e neo Coordinatore regionale della Calabria.

Il deputato reggino Francesco Cannizzaro, ha rimarcato: “sono orgoglioso di essere qui anche perchè è la prima uscita da coordinatore regionale. Villa San Giovanni sarà sede del G7 i prossimi 16 e 17 luglio 2024. Per quella data, l’indirizzo del Governo, è quello di avere iniziato a cantierizzare il Ponte e non solo”. Il leader regionale di Forza Italia, fa il punto sul finanziamento del Ponte: “attraverso i Fsc le regioni compartecipano al finanziamento di questa grande opera e questo non significa sottrarre fondi a Calabria e Sicilia. L’infrastruttura stabile nello Stretto è una grande occasione per il Sud, basta con polemiche sterili fatte da pochi detrattori. La Gallico Gambarie? Altra opera fondamentale che collegherà mare e montagna in pochi minuti”.

Il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro sui fondi per il Ponte

Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Daniele Siclari: “Villa si conferma, giorno dopo giorno, incrocio e spesso anche epicentro di fondamentali attività istituzionali. Il G7 sul commercio internazionale, da poco ufficialmente confermato dal Ministro degli Esteri e Vice Premier, Antonio Tajani ed il Ponte sullo Stretto, sono temi fondamentali per la nostra cittadina”.

Villa San Giovanni, Daniele Siclari: 2G7 e Ponte fondamentali per la nostra città"

Il capogruppo di opposizione in consiglio comunale, Marco Santoro, evidenza: “oggi è un’iniziativa importante alla presenza del nostro coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro. Il Ponte? Sarà volano di sviluppo per tutto il territorio”.

Villa San Giovanni, Marco Santoro: "Ponte volano di sviluppo"

