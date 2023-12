Aeroporto di Reggio Calabria, cominciano i lavori. Cannizzaro: “è solo l’inizio” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Sono stati avviati i lavori di ammodernamento dell’Aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti” previsti dall’emendamento Cannizzaro, ovvero i 25 milioni di euro che il deputato reggino è riuscito ad accaparrarsi per rendere più nuovo e funzionale uno scalo che negli ultimi anni ha rischiato di chiudere. Un grande cartello campeggia proprio all’esterno del cantiere. Si legge: “Progetto di adeguamento antisismico aerostazione passeggeri e ristrutturazione impianto antincendio, riqualifica impianti e finitura aerostazione, ampliamento sala imbarchi”. Ci sono i nomi delle imprese aggiudicatarie, poi quelli di Enac e Sacal, nonché i vari responsabili, direttori e tecnici che si occuperanno dei lavori.

Importo netto: 12,5 milioni di euro. Durata lavori stimata: 420 giorni. E’ proprio il deputato Francesco Cannizzaro ad esultare sui social. E’ andato lui stesso a far visita al cantiere, pubblicando un reel accompagnato dalla frase: “ed è solo l’inizio… dei lavori”. Questa fase è quella che contemporaneamente porterà a breve grandi novità riguardanti i voli per l’Aeroporto di Reggio Calabria, come abbiamo potuto raccontare in queste settimane. A corredo dell’articolo la gallery con alcune immagini, in basso il video.

Iniziano i lavori all'Aeroporto di Reggio Calabria: la visita di Cannizzaro