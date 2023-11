Catanzaro-Cosenza 2-0: esultano i 13 mila del Ceravolo, il derby è giallorosso!

StrettoWeb

Catanzaro-Cosenza 2-0. Un gol per tempo e il più classico dei risultati. Così, senza fronzoli, si conclude il derby di Calabria, in questa domenica che corona settimane di attesa per una sfida che in Serie B non si vedeva da ben trentatré anni. L’attesa è tutta nell’atmosfera, nello spettacolo del pubblico, al netto di qualche tafferuglio fuori: al “Ceravolo” infatti sono 13 mila, con i 750 provenienti da Cosenza.

In campo, la partenza è migliore per il Catanzaro, come nelle previsioni. Sì, perché la squadra di Vivarini – oltre ad essere davanti ai propri tifosi – viene da tre sconfitte consecutive e ha l’assoluto bisogno di rilanciarsi. Quale migliore occasione, se non nel derby. E qualche migliore occasione per Iemmello per sbloccarsi in casa, in questa stagione. Il capitano giallorosso aspetta il giorno e la partita più importante per metterla dentro per la prima volta davanti ai propri supporters. Ed è anche il più facile dei gol: appoggiando a rete, a porta vuota. Cosenza un po’ contratto, non punge a dovere con i suoi attaccanti. E così nella ripresa Biasci fa 2-0 concludendo al volo dall’interno dell’area. La partita, anche se ancora manca mezz’ora, è chiusa. C’è spazio solo per l’euforia dei tifosi di casa, che al triplice fischio esultano. Qui in basso, invece, lo striscione goliardico esposto ad inizio gara.