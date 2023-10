Serie D, smobilitazione Lamezia? Periodo “movimentato”. E il Trapani ne approfitta per provare il colpaccio

StrettoWeb

Non è un buon momento per il Lamezia Terme FC. La “creatura” di Felice Saladini vive un periodo “movimentato”, una fase negativa e critica della sua breve storia. Nonostante l’organico sulla carta sia da paragonare a quello delle big, la compagine lametina vivacchia a metà classifica, a +2 sui playout e a -5 dai playoff. La sconfitta al Granillo contro la Fenice Amaranto ha lasciato il segno e a quella ha fatto seguito l’altrettanto deludente pari di Palmi in casa della Gioiese.

In questi giorni, diverse voci nebulose si accavallano, provenienti da media locali e nazionali. Solo 20 giorni fa il cambio in panchina: fuori Vanzetto e dentro Marra. Ora, però, si vocifera di un possibile allontanamento anche di quest’ultimo, solo il primo di una smobilitazione che potrebbe riguardare anche i calciatori.

Della situazione potrebbero approfittarne le altre big del girone I di Serie D. Tra tutte il ricchissimo Trapani, domani ospite della Fenice Amaranto al Granillo. Il club granata infatti starebbe corteggiando il forte Marco Palermo, l’anno scorso tra i trascinatori del Catania. In caso di fumata bianca sarebbe l’ennesimo colpaccio per una squadra al momento inarrestabile, ma che conferma ancora di più di non essere fuoco di paglia o bolla mediatica.

Ma non è tutto. Oltre a Marco Palermo si è fatto il nome di Nicolas Rizzo, sempre del Lamezia e – parrebbe, secondo quanto riferito da seried24.com – conteso proprio da Trapani e Vibonese, prima e terza forza del torneo. Rizzo, però, sembrerebbe abbia già detto sì alla compagine del Presidente Caffo e di mister Buscé, disposta a “strappare” al Lamezia anche bomber Saraniti.

Al momento nessuna voce ufficiale, neanche di smentita, proviene da fonti lametine, anche perché domani c’è la sfida al Sant’Agata che potrebbe davvero segnare uno spartiacque. Ma se questa situazione dovesse perdurare, è alta la possibilità che i pezzi pregiati della formazione di Marra vadano a rinforzare le corazzate che già stanno monopolizzando il girone I di Serie D.